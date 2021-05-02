«Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» получили лицензии для участия в РПЛ

Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов.

Комитет принял решение выдать лицензии РФС I «Крыльям Советов», «Балтике» и .

Эти клубы смогут выступать в в следующем сезоне. Самарцы уже обеспечили себе выход в высший дивизион, калининградский и московский клубы сохраняют шансы попасть в стыковые матчи с четвертого места.

За тур до конца сезона занимает 5-е место с 73 очками, «Торпедо» идет 6-м с 72 баллами.

(4-е место, 74 очка) и (2-е место, 91 очко) в выдаче лицензий было отказано.

Иван Сергеев из «Крыльев» порвал ФНЛ – 40 голов. Он восхищается Левандовским, ходит в церковь и любит отдыхать в Череповце