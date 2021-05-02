Расширенный состав сборной на Евро, «Ман Сити» – чемпион АПЛ, осечка «Барсы», Буффон уйдет из «Юве» и другие новости

1. Станислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России на Евро-2020. Туда попали Заболотный, Захарян, Жирков, Мухин и Сафонов, а вот Гильерме и Смолов – нет. Федор, Максименко и еще пять игроков оказались в резервном списке.

2. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в третий раз за четыре года после того, как «МЮ» проиграл дома «Лестеру» (1:2). Таким образом, «Сити» обошел «Челси» по числу чемпионств в Англии, выиграв лигу в 7-й раз. А Пеп Гвардиола завоевал 31-й трофей в тренерской карьере.

3. «Барселона» упустила победу над «Леванте» (3:3), ведя 2:0 к 57-й минуте. У каталонцев 1 победа в 4 последних матчах и, кажется, все более призрачные шансы победить в Ла Лиге.

4. «Рубин» выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175, «Ак Барс» и другие клубы КХЛ также опубликовали заявления по этому поводу. Матчи 30-го тура РПЛ и финал Кубка начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Казани.

5. Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон покинет клуб по окончании сезона.

6. Руй Витория привезет в «Спартак» четырех членов штаба. Суммарная зарплата всех тренеров составит 3,5 млн евро.

7. НХЛ. «Вашингтон» забил победный гол «Бостону» за 3 секунды до конца, «Виннипег» разгромил «Ванкувер», занял 3-е место в Северном дивизионе и в 1-м раунде плей-офф сыграет с «Эдмонтоном». В другой паре «Торонто» встретится с «Монреалем».

8. Во втором круге «Мастерса» в Риме Даниил Медведев должен был встретиться с Асланом Карацевым, но матч перенесли на среду из-за дождя. Действующий чемпион Новак Джокович прошел Тэйлора Фрица.

Вероника Кудерметова прошла Элизу Мертенс, Анастасия Павлюченкова снялась до начала матча.

9. НБА. «Лейкерс» принимают «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» играет с «Финиксом». Все результаты – здесь.

10. Защитники Никита Задоров и Артем Зуб сыграют за сборную России на ЧМ-2021. Решение по Зайцеву примут в среду. Нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов не приедет на ЧМ из-за пополнения в семье. Нападающий Максим Мамин не сыграет за сборную из-за травмы.

11. Финал Лиги чемпионов перенесут в Порту на «Драгау». Объявление ожидается в течение суток.

12. Пишут, что Лионеля Месси устраивает предложение Лапорты о продлении контракта с «Барсой». Но детали предстоит согласовать.

13. Защитник «Ман Сити» Эмерик Лапорт сыграет за Испанию на Евро-2020. Он будет натурализован.

14. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 23 очка Кузминскаса принесли «Локо» победу над «Химками», ЦСКА разгромил «Нижний Новгород», «Зенит» обыграл «Парму».

15. «Спортинг» стал чемпионом Португалии впервые за 19 лет.

16. «Джиро д’Италия». 4-й этап. Американский гонщик UAE-Team Emirates Джо Домбровски победил, Власов стал 13-м и поднялся на 7-е место в общем зачете, Сиваков – 28-й.

17. Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев взяли бронзу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште.

18. «Спартак» расторг контракт с хавбеком Аязом Гулиевым.

19. Федерация футбола Финляндии подарит спортивные хиджабы всем футболисткам, которые попросят об этом.

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