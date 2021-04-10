В Нидерландах женщинам разрешили играть вместе с мужчинами в любительских командах

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) разрешил мужчинам и женщинам играть за одну команду на любительском уровне со следующего сезона.

Правило было введено после тестирования в команде 9-го дивизиона Нидерландов.

Ранее мужчинам и женщинам в Нидерландах разрешалось играть вместе на молодежном уровне, но по достижении 18 лет девушкам нужно было переходить в женскую лигу – смешанные команды не допускались в турниры категории А.

«Опираясь на дух нынешнего времени и результаты исследований, мы больше не видим причин держаться за старое правило. Мы отдаем предпочтение равенству и разнообразию.

Мы хотим, чтобы девушки и женщины нашли подходящее место в футбольном мире на основании своих качеств и амбиций», – сказал глава любительского футбола Нидерландов Ян Дирк ван дер Зее.