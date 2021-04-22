«Реал» потерял очки и разозлился на судью, взлет «Милана» и провал «Юве», победа «МЮ» и осечка «ПСЖ», Овечкин вложится в женский ФК и другие новости

1. В Ла Лиге намечается огненная борьба за золото в концовке сезона. «Реал» в игре с «Севильей» ушел от поражения на 94-й минуте, продлив серию без поражений до 15 матчей, но упустил возможность выйти на первое место – лидером за три тура до конца остается «Атлетико».

В очередной раз после игры обсуждали только судейство – «Реал» заработал пенальти, но арбитр Мунуэра, обратившись к ВАР, разглядел руку Милитао перед атакой мадридцев и в итоге назначил 11-метровый в ворота Куртуа. Даже обычно спокойный Зидан не выдержал, потребовав у рефери объяснений после финального свистка. Они, естественно, француза не устроили, а пропускавший игру Карвахаль решение рефери назвал позором.

Денис Черышев провел сотую игру за «Валенсию» и отметил юбилей голевой передачей, которая стала для него первой в этом году. Все результаты испанского чемпионата – здесь.

2. «Ювентус» все ближе к Лиге Европы – после разгромного поражения на своем поле от «Милана» туринцы упали на 5-е место. Отдельно стоит выделить провальную игру Криштиану Роналду, растворившегося на поле. Впрочем, Андреа Пирло об отставке не думает, по слухам, его в команде может сменить Дженнаро Гаттузо.

«Милан» вскочил на третью строчку, а вторую позицию удерживает «Аталанта», отгрузившая «Парме» пять голов. Автором одного из них стал вышедший на замену Алексей Миранчук. Юрий Семин считает, что экс-хавбек «Локо» заслуживает места и в стартовом составе. Итоги тура можно изучить на этой странице.

3. «ПСЖ» сделал роскошный подарок «Лиллю», потеряв очки в игре с «Ренном», и за два тура до конца отстает от лидера уже на три очка. Не такой видел развязку сезона Неймар, когда подписывал новый контракт с парижанами.

4. «МЮ» отсрочил чемпионство «Ман Сити», обыграв в гостях «Астон Виллу», чем сильно обрадовал Сульшера. По волевым победам «Юнайтед» нет равных в АПЛ, Фернандеш продолжает четко исполнять пенальти, Гринвуд побил рекорд Руни по голам среди тинейджеров, а Кавани стал для команды настоящим джокером. Впервые после ухода Фергюсона «МЮ» два сезона подряд заканчивает в топ-4.

«Арсенал», обыграв «Вест Бромвич», оформил вылет «дроздов» в Чемпионшип. Сэм Эллардайс впервые в карьере покидает высший английский дивизион. Все результаты дня – здесь.

5. Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит». «Поддерживать женский футбол – круто»: так объяснил свой новый проект российский хоккеист.

6. Женская сборная России по керлингу проиграла Швейцарии в финале ЧМ, завоевав второе серебро в истории.

7. Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, опередив лидировавшего значительную часть дистанции Ферстаппена благодаря хитрой тактике «Мерседеса». Пилот «Ред Булла» посетовал, что болид соперника попросту быстрее. Мазепин снова последний, ему досталось и от судей, и от других гонщиков.

8. По данным «Матч ТВ», «Спартак» договорился с португальским тренером Руем Виторией, который подыскивает жилье в Москве для своей семьи.

9. НХЛ. Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго». «Калгари» разгромил «Оттаву».

10. НБА. «Бостон» проиграл «Майами», «Клипперс» уступили «Нью-Йорку». Другие результаты – здесь.

11. Толчинский, Подколзин и Каменев вошли в расширенный состав сборной России на Чешские игры.

12. Сразу два клуба НХЛ накануне объявили об уходе тренеров: Торторелла покинул «Коламбус», Токкет ушел из «Аризоны.

13. УЕФА может отдать Стамбулу финал ЛЧ в 2023 году за перенос нынешнего в Англию. Все идет к тому, что в этом году игра пройдет на «Уэмбли».

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