Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Сассуоло», «Интер» – «Рома», «Милан» играет с «Торино», «Аталанта» Миранчука принимает «Беневенто»

В стартовом матче 36-го тура Серии А разгромил «Удинезе» (5:1).

В среду «Кальяри» сыграл вничью с «Фиорентиной» Александра Кокорина (0:0), проводит гостевой матч с «Сассуоло», – с «Торино», принимает «Рому», а Алексея Миранчука – «Беневенто».

В четверг, 13 мая, в заключительном матче тура сыграют «Кротоне» и «Верона».

36-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А