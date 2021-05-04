Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Сассуоло», «Интер» – «Рома», «Милан» играет с «Торино», «Аталанта» Миранчука принимает «Беневенто»

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В стартовом матче 36-го тура Серии А «Наполи» разгромил «Удинезе» (5:1). 

В среду «Кальяри» сыграл вничью с «Фиорентиной» Александра Кокорина (0:0), «Ювентус» проводит гостевой матч с «Сассуоло», «Милан» – с «Торино», «Интер» принимает «Рому», а «Аталанта» Алексея Миранчука – «Беневенто». 

В четверг, 13 мая, в заключительном матче тура сыграют «Кротоне» и «Верона». 

Чемпионат Италии

36-й тур

Кальяри – Фиорентина 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
12 мая, 19.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
КальяриКраньо, Чеппителли, Ликояннис (Черри, 86), Годин, Дзаппа (Карбони, 46), Марин (Дейола, 70), Нандес, Данкан, Жоао Педро, Наингголан, Паволетти.
ФиорентинаДронговски (Терраччано, 46), Бираги, Пеццелья, Игор Жулио, Касерес (Венути, 71), Амрабат, Пульгар, Бонавентура (Кальехон, 70), Миленкович, Влахович, Куаме (Кастровилли, 63).
Предупреждения:
Пульгар (27), Ликояннис (35), Касерес (67).

 

Сассуоло – Ювентус 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча текстовый онлайн статистика
СассуолоКонсильи, Толян, Феррари, Марлон, Кирьякопулос, Локателли, Обианг, Берарди, Траоре, Бога, Распадори.
ЮвентусБуффон, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Бонуччи, Артур, Кулусевски, Рабьо, Кьеза, Роналду, Дибала.

 

Торино – Милан 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча текстовый онлайн статистика
ТориноСиригу, Родригес, Буонджорно, Бремер, Синго, Линетти, Мандрагора, Базелли, Войнович, Бонаццоли, Дзадза.
МиланДоннарумма, Томори, Тео, Калабрия, Кьер, Кастильехо, Беннасер, Браим Диас, Чалханоглу, Ребич, Кессиэ.

 

Лацио – Парма 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
ЛациоСтракоша, Ачерби, Раду, Габаррон, Лаццари, Пароло, Луис Альберто, Катальди, Фарес, Иммобиле, Мурики.
ПармаСепе, Гальоло, Диркс, Бани, Валенти, Брунетта, Куртич, Эрнани, Зом, Бюси, Пелле.
Предупреждение:
Брунетта (10).

 

Интер – Рома 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
ИнтерРаду, Д`Амброзио, Шкриньяр, Раноккия, Дармиан, Перишич, Весино, Барелла, Брозович, Санчес, Лукаку.
РомаФузато, Карсдорп, Сантон, Манчини, Кумбула, Пеллегрини, Мхитарян, Кристанте, Дарбо, Педро, Джеко.
Предупреждение:
Дарбо (6).

 

Сампдория – Специя 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
СампдорияАудеро, Йосида, Ауджелло, Берешиньски, Тонелли, Экдаль, Янкто, Верре, Кандрева, Куальярелла, Габбьядини.
СпецияПроведель, Бастони, Терци, Эрлич, Феррер, Побега, Сапонара, Лео Сена, Маджоре, Фариас, Пикколи.

 

Аталанта – Беневенто 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика
АталантаГоллини, Хатебур, Ромеро, Паломино, Гозенс, Фройлер, Малиновский, де Рон, Пессина, Муриэль, Сапата.
БеневентоМонтипо, Кальдирола, Туйя, Барба, Глик, Хетемай, Виола, Дабо, Импрота, Лападула, Гайч.

 

Болонья – Дженоа 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
БолоньяРавалья, Томиясу, Сумаоро, Дейкс, Ларангейра, Сванберг, Сориано, Схаутен, Орсолини, Паласио, Барроу.
ДженоаПерин, Гольданига, Масьелло, Сапата, Дзаппакоста, Бехрами, Бадель, Стротман, Пандев, Шомуродов, Скамакка.
Предупреждение:
Сапата (1).

 

Кротоне – Верона
Дата проведения
13 мая, 21.45, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Удинезе 5:1 (2:1, 3:0)
Дата проведения
11 мая, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Зелиньски, 2:0 – 31 Фабиан Руис, 2:1 – 40 Окака Чука, 3:1 – 56 Лосано, 4:1 – 66 Ди Лоренцо, 5:1 – 90 Инсинье.
НаполиМерет, Манолас, Ррахмани, Хюсай (Мариу Руй, 84), Ди Лоренцо, Бакайоко (Демме, 84), Фабиан Руис, Лосано (Политано, 76), Зелиньски (Элмаз, 75), Инсинье, Осимхен (Мертенс, 70).
УдинезеМуссо, Молина, Бонифаци, Ларсен, Зегелар (Самир, 76), де Пауль, Макенго (Палумбо, 86), Перейра, Уолас (Форестьери, 54), Родриго Бекао (Аувеян, 54), Окака Чука (Мичин, 76).
Предупреждение:
Бонифаци (54).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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