Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Сассуоло», «Интер» – «Рома», «Милан» играет с «Торино», «Аталанта» Миранчука принимает «Беневенто»

В стартовом матче 36-го тура Серии А «Наполи» разгромил «Удинезе» (5:1).
В среду «Кальяри» сыграл вничью с «Фиорентиной» Александра Кокорина (0:0), «Ювентус» проводит гостевой матч с «Сассуоло», «Милан» – с «Торино», «Интер» принимает «Рому», а «Аталанта» Алексея Миранчука – «Беневенто».
В четверг, 13 мая, в заключительном матче тура сыграют «Кротоне» и «Верона».
36-й тур
- Дата проведения
- 12 мая, 19.30, «Сарденья»
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Кальяри –
Краньо, Чеппителли, Ликояннис (Черри, 86), Годин, Дзаппа (Карбони, 46), Марин (Дейола, 70), Нандес, Данкан, Жоао Педро, Наингголан, Паволетти.
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Фиорентина –
Дронговски (Терраччано, 46), Бираги, Пеццелья, Игор Жулио, Касерес (Венути, 71), Амрабат, Пульгар, Бонавентура (Кальехон, 70), Миленкович, Влахович, Куаме (Кастровилли, 63).
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
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Сассуоло –
Консильи, Толян, Феррари, Марлон, Кирьякопулос, Локателли, Обианг, Берарди, Траоре, Бога, Распадори.
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, Родригес, Буонджорно, Бремер, Синго, Линетти, Мандрагора, Базелли, Войнович, Бонаццоли, Дзадза.
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Милан –
Доннарумма, Томори, Тео, Калабрия, Кьер, Кастильехо, Беннасер, Браим Диас, Чалханоглу, Ребич, Кессиэ.
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Стракоша, Ачерби, Раду, Габаррон, Лаццари, Пароло, Луис Альберто, Катальди, Фарес, Иммобиле, Мурики.
- Предупреждение:
- Брунетта (10).
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Раду, Д`Амброзио, Шкриньяр, Раноккия, Дармиан, Перишич, Весино, Барелла, Брозович, Санчес, Лукаку.
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Рома –
Фузато, Карсдорп, Сантон, Манчини, Кумбула, Пеллегрини, Мхитарян, Кристанте, Дарбо, Педро, Джеко.
- Предупреждение:
- Дарбо (6).
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Луиджи Феррарис»
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Сампдория –
Аудеро, Йосида, Ауджелло, Берешиньски, Тонелли, Экдаль, Янкто, Верре, Кандрева, Куальярелла, Габбьядини.
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Голлини, Хатебур, Ромеро, Паломино, Гозенс, Фройлер, Малиновский, де Рон, Пессина, Муриэль, Сапата.
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Равалья, Томиясу, Сумаоро, Дейкс, Ларангейра, Сванберг, Сориано, Схаутен, Орсолини, Паласио, Барроу.
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Дженоа –
Перин, Гольданига, Масьелло, Сапата, Дзаппакоста, Бехрами, Бадель, Стротман, Пандев, Шомуродов, Скамакка.
- Предупреждение:
- Сапата (1).
- Дата проведения
- 13 мая, 21.45, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 11 мая, 21.45, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 28 Зелиньски, 2:0 – 31 Фабиан Руис, 2:1 – 40 Окака Чука, 3:1 – 56 Лосано, 4:1 – 66 Ди Лоренцо, 5:1 – 90 Инсинье.
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Наполи –
Мерет, Манолас, Ррахмани, Хюсай (Мариу Руй, 84), Ди Лоренцо, Бакайоко (Демме, 84), Фабиан Руис, Лосано (Политано, 76), Зелиньски (Элмаз, 75), Инсинье, Осимхен (Мертенс, 70).
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Удинезе –
Муссо, Молина, Бонифаци, Ларсен, Зегелар (Самир, 76), де Пауль, Макенго (Палумбо, 86), Перейра, Уолас (Форестьери, 54), Родриго Бекао (Аувеян, 54), Окака Чука (Мичин, 76).
- Предупреждение:
- Бонифаци (54).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.