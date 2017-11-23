НБА. «Бруклин» сыграет с «Сан-Антонио», «Лейкерс» против «Хьюстона» и другие матчи

В среду, 12 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

Звездный примет на своей площадке неуступчивый . В состав клуба из Нью-Йорка должен вернуться MVP-2018 Джеймс Харден, не игравший из-за травмы с 6 апреля.

Лидер сезона «Юта» дома встретится с Дэмиана Лилларда. Действующие чемпионы «Лейкерс» благодаря победе над аутсайдером Запада могут вернуться в зону прямого попадания в плей-офф.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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