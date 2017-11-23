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    НБА. «Бруклин» сыграет с «Сан-Антонио», «Лейкерс» против «Хьюстона» и другие матчи

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    В среду, 12 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

    Звездный «Бруклин» примет на своей площадке неуступчивый «Сан-Антонио». В состав клуба из Нью-Йорка должен вернуться MVP-2018 Джеймс Харден, не игравший из-за травмы с 6 апреля.

    Лидер сезона «Юта» дома встретится с «Портлендом» Дэмиана Лилларда. Действующие чемпионы «Лейкерс» благодаря победе над аутсайдером Запада «Хьюстоном» могут вернуться в зону прямого попадания в плей-офф.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Атланта – Вашингтон
    Дата проведения
    13 мая, 02.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Сан-Антонио
    Дата проведения
    13 мая, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Бостон
    Дата проведения
    13 мая, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Даллас – Новый Орлеан
    Дата проведения
    13 мая, 04.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Юта – Портленд
    Дата проведения
    13 мая, 04.30, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Хьюстон
    Дата проведения
    13 мая, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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