НБА. «Бруклин» сыграет с «Сан-Антонио», «Лейкерс» против «Хьюстона» и другие матчи

В среду, 12 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.
Звездный «Бруклин» примет на своей площадке неуступчивый «Сан-Антонио». В состав клуба из Нью-Йорка должен вернуться MVP-2018 Джеймс Харден, не игравший из-за травмы с 6 апреля.
Лидер сезона «Юта» дома встретится с «Портлендом» Дэмиана Лилларда. Действующие чемпионы «Лейкерс» благодаря победе над аутсайдером Запада «Хьюстоном» могут вернуться в зону прямого попадания в плей-офф.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 мая, 02.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 13 мая, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 13 мая, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 13 мая, 04.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 13 мая, 04.30, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 13 мая, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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