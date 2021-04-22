«Спартак» в 1 очке от ЛЧ, медиадиректор клуба в реанимации, Шестеркин и Худобин не приедут на ЧМ, 8 шайб Путина, выбор «Юве» между Суперлигой и Серией А и другие новости

1. «Спартак» остался 2-м в РПЛ, вырвав победу у «Химок» (2:1) на 89-й минуте. Отрыв от «Локо» – 3 очка за тур до конца сезона. «Урал» победил «Ростов» (1:0) впервые с 2016 года.

Хавбек «Химок» Глушенков получил прямую красную в 1-м тайме матча со «Спартаком»: он ударил Айртона шипами в пах. Обсуждение вызвал эпизод, когда Владислав Безбородов назначил пенальти в пользу красно-белых, поскольку мяч попал в руку защитнику «Химок» в штрафной после удара Ларссона. Впрочем, ранее Безбородов также засчитал гол «Химок», хотя мяч в центр поля попал в руку Идову.

Благодаря волевой победе «Спартак» попал в медали впервые с 2018 года, провел самый результативный сезон за 9 лет, а для попадания в Лигу чемпионов красно-белым достаточно ничьей с «Ахматом» в последнем туре.

2. Медиадиректор «Спартака» Антон Фетисов оказался в реанимации после избиения. У него открытая черепно-мозговая травма. Как сообщили в клубе, он пытался разнять драку на выходе из ресторана. Уже заведено уголовное дело.

3. Вратари «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не сыграют за сборную России на ЧМ-2021. Клуб не отпустил игроков по рекомендации врачей. Так же поступил «Даллас»: Антона Худобина и Дениса Гурьянова на ЧМ тоже не будет.

Защитник «Чикаго» Никита Задоров и Владислав Гавриков из «Коламбуса» приедут в национальную команду. Михаил Григоренко также присоединится к сборной.

4. «Ювентус» не сможет играть в Серии А, если останется в Суперлиге к началу сезона. Об этом заявил глава Федерации футбола Италии.

Также появилась информация, что туринский клуб может уволить Андреа Пирло и назначить Тудора перед матчем с «Сассуоло», однако вице-президент Павел Недвед заявил, что и Пирло, и Криштиану Роналду останутся в команде.

5. Президент России Владимир Путин забил 8 голов и сделал ассист в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Первую шайбу он забросил на 29-й секунде.

6. Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе назвал «кучкой педиков» игроков «Ренна». Футболиста парижан могут дисквалифицировать на 10 матчей.

7. Станислав Черчесов 11 мая назовет предварительный состав сборной России на Евро.

8. «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с нападающим Эдинсоном Кавани до июня 2022 года.

9. НХЛ. После победы «Бостона» над «Айлендерс» стало ясно, что «Питтсбург» в первом раунде плей-офф сыграет с «островитянами», а «Вашингтон» – с «мишками».

«Тампа» вновь уступила «Флориде» перед кубковой серией, Василевский в этих двух матчах пропустил 9 шайб. «Монреаль» стал последним участником розыгрыша Кубка Стэнли. Все результаты дня – здесь.

10. УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед новым сезоном (ничего радикального).

11. НБА. «Вашингтон» уступил «Атланте», несмотря на рекордный 182-й трипл-дабл Уэстбрука и другие результаты.

12. СКА выменял нападающего Федора Свечкова у «Лады» за денежную компенсацию. Форвард играл за сборную России на ЮЧМ-2021.

«Авангард» подписал форварда Франсиса Паре из минского «Динамо». Он не является легионером в КХЛ. А вот голкипер Игорь Бобков покинул омский клуб.

13. Четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила карьеру.

14. 🥇 Российские прыгуны в воду Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев выиграли золото чемпионата Европы в командных соревнованиях.

15. Конор Макгрегор хочет купить клуб: «МЮ» и «Селтик» мне нравятся».

16. Сирийский хавбек встал на колени с руками за спиной после гола, поддержав палестинцев на фоне действий израильской полиции в мечети в Иерусалиме.

17. Льюис Хэмилтон намерен подписать контракт с «Мерседесом» до летнего перерыва.

18. Нидерландский гонщик Intermarchе – Wanty – Gobert Matеriaux Тако ван дер Хорн одержал победу на 3-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия-2021».

Цитаты дня.

Бублик в матче с Чиличем: «На ### я вообще в теннис пошел? Спорт для гондонов. Такое дерьмо»

Федун об уходе Тедеско: «Впервые за долгие годы мы провожаем тренера как положено – аплодисментами»

Тедеско на русском: «Я люблю «Спартак» навсегда. Буду скучать по вам, спасибо за все, ребят»

Роман Ротенберг: «Военные самолеты – часть нашей идеологии. Они – одно целое с «Красной машиной»

Идову после игры со «Спартаком»: «Они не могут, судья поможет!»

Министр спорта Подмосковья: «Без удаления «Химки» бы точно выиграли у «Спартака». Претендент на ЛЧ должен решать такие задачи раньше»

Хабиб про столкновения в Иерусалиме и пострадавших палестинцев: «Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха»