Стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы в сезоне-2020/21

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«Газпром Арена» стала наиболее посещаемым футбольным стадионом Европы в сезоне-2020/21 по версии Transfermarkt.

В среднем в течение сезона на домашних играх сине-бело-голубых побывали 18 937 зрителей.

Также стадион в Санкт-Петербурге вошел в тройку самых заполняемых футбольных арен мира, уступив стадионам китайского «Гуанчжоу» (28 059 зрителей в двух матчах сезона) и «Атланты Юнайтед» из МЛС (20 335 зрителей в одной игре текущего сезона).

Из российских стадионов в список самых посещаемых футбольных арен мира в этом сезоне попали стадион «Ростова» (5-е место, 13 682 зрителей в среднем), «Краснодара» (11-е место, 10 010), «Спартака» (15-е место, 9 594) и «Ротора» (18-е место, 8 845).

Во многих странах матчи проводились без зрителей или с ограничениями посещаемости из-за пандемии коронавируса.

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