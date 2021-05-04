Стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы в сезоне-2020/21

стала наиболее посещаемым футбольным стадионом Европы в сезоне-2020/21 по версии Transfermarkt.

В среднем в течение сезона на домашних играх сине-бело-голубых побывали 18 937 зрителей.

Также стадион в Санкт-Петербурге вошел в тройку самых заполняемых футбольных арен мира, уступив стадионам китайского (28 059 зрителей в двух матчах сезона) и из (20 335 зрителей в одной игре текущего сезона).

Из российских стадионов в список самых посещаемых футбольных арен мира в этом сезоне попали стадион (5-е место, 13 682 зрителей в среднем), (11-е место, 10 010), «Спартака» (15-е место, 9 594) и (18-е место, 8 845).

Во многих странах матчи проводились без зрителей или с ограничениями посещаемости из-за пандемии коронавируса.