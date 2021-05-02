Хавбек «Уфы» Голубев: «Моргенштерн делает хорошую музыку. Если кому-то не по душе – выбирайте то, что по вкусу вам»

Полузащитник «Уфы» рассказал о своем отношении к творчеству рэпера Моргенштерна.

– Такое впечатление, что среди футболистов большинство отдает предпочтение рэпу, а не тяжелой музыке. Это действительно так?

– Сложно говорить за всех. Но мне кажется, что сейчас рэп в целом пользуется большей популярностью. Сейчас он более интересен публике, а раньше преобладал рок. В целом же все индивидуально. Кто-то перед играми слушает тяжелую музыку, кто-то – полегче. Некоторые включают шансон – и это тоже нормально.

– В последнее время одним из самых обсуждаемых рэп-исполнителей считается Моргенштерн. Как вы к нему относитесь?

– На мой взгляд, он делает хорошую музыку. Не могу сказать о нем ничего плохого.

– Многие отечественные бойцы ММА призвали запретить концерты Моргенштерна в России. Не поддерживаете?

– Я спокойно отношусь к этому. Никогда не говорил: «Давайте не будем его слушать. Он плохой». Не понимаю такого. У каждого свой вкус. Лично мне нравится эта музыка, я ее слушаю. Если кому-то это не по душе – пожалуйста, выбирайте то, что придется по вкусу вам. Но призывать что-то запрещать… Стараюсь держаться в стороне от такого, предпочитаю не скандалить. Я за дружбу.

– Как я понимаю, дело не в музыке, а в текстах. Многие считают их дегенеративными. В свое время за подобное критиковали того же рэпера Face. Вас подобное не смущает?

– Ну это же музыканты. Кто знает, что у них на уме. Художник пишет картины в соответствии со своим видением. То же касается и других творческих личностей. Если исполнитель решил использовать именно эти слова, чтобы выразить себя, так тому и быть. Много мата – что поделать, видимо, он захотел преподнести материал именно в таком виде. Моргенштерн же отлично понимает, что эти песни будут слушать миллионы, значит, делает это осознанно, – сказал Голубев.

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