Игроки «Юве» недовольны Пирло. Им не нравятся легкие тренировки и публичные высказывания тренера

Игроки недовольны методами работы главного тренера .

Футболистам не нравятся слишком легкие тренировки, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, игрокам не нравятся некоторые публичные заявления специалиста, например, в отношении хавбека . Перед матчем с «Миланом» Пирло заявил, что американец «должен быть профессионалом на все 100 процентов, а не на 50».

Отмечается, что один из разочаровавшихся в Пирло футболистов – вратарь , объявивший об уходе из клуба.

Ранее стало известно, что нападающий Криштиану Роналду испытывает проблемы в общении с партнерами по команде.

Пирло не заслужил отставки за провальный сезон. Пирло заслужил отставку за то, что сдался

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