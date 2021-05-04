Игроки «Юве» недовольны Пирло. Им не нравятся легкие тренировки и публичные высказывания тренера

Игроки «Ювентуса» недовольны методами работы главного тренера Андреа Пирло.
Футболистам не нравятся слишком легкие тренировки, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Кроме того, игрокам не нравятся некоторые публичные заявления специалиста, например, в отношении хавбека Уэстона Маккенни. Перед матчем с «Миланом» Пирло заявил, что американец «должен быть профессионалом на все 100 процентов, а не на 50».
Отмечается, что один из разочаровавшихся в Пирло футболистов – вратарь Джанлуиджи Буффон, объявивший об уходе из клуба.
Ранее стало известно, что нападающий Криштиану Роналду испытывает проблемы в общении с партнерами по команде.
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