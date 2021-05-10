Рим (ATP). 2-й круг. Рублев играет со Штруффом, Тим – с Фучовичем, Медведев встретится с Карацевым, Циципас – с Чиличем, Надаль – с Синнером

Во втором круге «Мастерса» в Риме Даниил Медведев встретится с Асланом Карацевым, Андрей Рублев играет с Яном-Леннардом Штруффом.

Доминик Тим встречается с Мартоном Фучовичем, Стефанос Циципас сыграет с Марином Чиличем.

Чемпион Мадрида Александр Зверев поборется с Уго Делльеном, девятикратный чемпион Рафаэль Надаль поборется с Янником Синнером.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 16 мая 2021

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг