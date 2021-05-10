Рим (ATP). 2-й круг. Рублев играет со Штруффом, Тим – с Фучовичем, Медведев встретится с Карацевым, Циципас – с Чиличем, Надаль – с Синнером

Во втором круге «Мастерса» в Риме Даниил Медведев встретится с Асланом Карацевым, Андрей Рублев играет с Яном-Леннардом Штруффом.
Доминик Тим встречается с Мартоном Фучовичем, Стефанос Циципас сыграет с Марином Чиличем.
Чемпион Мадрида Александр Зверев поборется с Уго Делльеном, девятикратный чемпион Рафаэль Надаль поборется с Янником Синнером.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
9 – 16 мая 2021
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 12 мая, 14.30
- Дата проведения
- 11 мая, 14.24
- Дата проведения
- 11 мая, 16.28
- Дата проведения
- 11 мая, 14.00
- Дата проведения
- 11 мая, 16.42
- Дата проведения
- 12 мая, 14.05