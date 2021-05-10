Рим (ATP). 2-й круг. Рублев играет со Штруффом, Тим – с Фучовичем, Медведев встретится с Карацевым, Циципас – с Чиличем, Надаль – с Синнером

Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Во втором круге «Мастерса» в Риме Даниил Медведев встретится с Асланом Карацевым, Андрей Рублев играет с Яном-Леннардом Штруффом. 

Доминик Тим встречается с Мартоном Фучовичем, Стефанос Циципас сыграет с Марином Чиличем. 

Чемпион Мадрида Александр Зверев поборется с Уго Делльеном, девятикратный чемпион Рафаэль Надаль поборется с Янником Синнером. 

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 16 мая 2021

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
12 мая, 14.30
Онлайн матча

 

Рейлли Опелка (США) Лоренцо Музетти (Италия)
6:4|6:4
Дата проведения
11 мая, 14.24
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Тэйлор Фриц (США)
6:3|7:6
Дата проведения
11 мая, 16.28
Онлайн матча

 

Кеи Нисикори (Япония) Пабло Каррено-Буста (Испания)
0:0
Дата проведения
11 мая, 14.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Диего Шварцман (Аргентина)
6:1|6:3
Дата проведения
11 мая, 16.42
Онлайн матча

 

Федерико Дельбонис (Аргентина) Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
12 мая, 14.05
Онлайн матча

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