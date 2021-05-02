У Роналду проблемы в отношениях с игроками «Юве». Они считают, что форвард получает слишком много свободы

Нападающий «Ювентуса» испытывает проблемы в общении с партнерами по команде.

Португалец чувствует себя одиноко в раздевалке итальянского клуба. Его отношения с партнерами по команде резко ухудшились за последние несколько месяцев, так как игроки «Юве» считают, что Роналду получает слишком много свободы.

На следующий день после разгромного поражения от «Милана» (0:3) 36-летний форвард пропустил тренировку и отправился на завод «Феррари» в компании президента «Юве» Андреа Аньелли и председателя совета директоров клуба Джона Элканна.

Кроме того, Роналду пропустил несколько тренировок , потому что выполнял обязательства перед спонсорами. Многие футболисты туринского клуба считают нечестным то, что к Роналду относятся не так, как к остальным игрокам, пишет Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне Роналду провел 31 игру в Серии А, забил 27 голов и сделал 3 результативные передачи. С его статистикой можно ознакомиться здесь.