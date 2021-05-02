«Атлетико» опережает «Барсу» на 4 очка за 2 тура до конца Ла Лиги. «Реал» отстает на 5 баллов при игре в запасе

«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» (2:1) в 36-м туре чемпионата Испании.

По итогам игрового дня команда Диего Симеоне лидирует в таблице, набрав 80 очков. , сыгравшая вчера вничью с «Леванте» (3:3), с 76 баллами идет второй.

с 75 очками занимает третью строчку, имея при этом матч в запасе. Завтра он встретится с «Гранадой» на выезде.

В следующем туре «Атлетико» примет «Осасуну», «Барса» сразится с «Сельтой», «Реал» – с «Атлетиком».

Чемпионат Испании. «Атлетико» победил «Реал Сосьедад», «Севилья» выиграла у «Валенсии»