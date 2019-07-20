🥇 Российские синхронистки выиграли золото чемпионата Европы в технической программе

Российские синхронистки выиграли золото в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

В составе сборной России выступали Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, , Полина Комар, , и Мария Шурочкина.

Синхронное плавание

Чемпионат Европы

Будапешт, Венгрия

Команда

Техническая программа

1. Россия – 95,6705

2. Украина – 92,3920

3. Испания – 89,7700

4. Беларусь – 84,0494

5. Израиль – 82,7741

6. Швейцария – 82,3816

7. Великобритания – 79,0943