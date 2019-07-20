🥇 Российские синхронистки выиграли золото чемпионата Европы в технической программе

Российские синхронистки выиграли золото в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
В составе сборной России выступали Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.
Синхронное плавание
Чемпионат Европы
Будапешт, Венгрия
Команда
Техническая программа
1. Россия – 95,6705
2. Украина – 92,3920
3. Испания – 89,7700
4. Беларусь – 84,0494
5. Израиль – 82,7741
6. Швейцария – 82,3816
7. Великобритания – 79,0943