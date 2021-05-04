Клубы РПЛ хотят предложить РФС новый формат вылета из лиги: одна команда напрямую, одна – в стыки

Клубы РПЛ планируют предложить РФС новый формат вылета из высшего дивизиона, сообщает «Р-Спорт».

Клубы склоняются к варианту, при котором напрямую из РПЛ будет вылетать клуб, занявший 16-е место, а команда, ставшая 15-й, будет играть стыковые матчи со второй командой .

Сейчас в ФНЛ напрямую вылетают две худшие команды сезона РПЛ, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, играют стыковые матчи с командами, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ.

Итоговое решение по формату обмена между лигами остается за .