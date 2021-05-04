УЕФА начал расследование в отношении «Барсы», «Реала» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны», «Реала» и по делу о проекте Суперлиги.

«В соответствии с пунктом 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по делу о возможном нарушении нормативно-правовой базы , «Барселоной» и «Ювентусом» из-за связи с проектом так называемой Суперлиги», – говорится в заявлении УЕФА.

Девять из 12 клубов-основателей Суперлиги официально вышли из проекта. Они договорились с УЕФА, их накажут только урезанием доходов. Сообщалось, что «Барсу», «Реал» и «Ювентус» ждут более серьезные санкции.