Морозов о работе c Тутберидзе: «Узнали Этери только с лучшей стороны. Не нужно обращать внимание на слухи – все это сказки»

Российские фигуристы и рассказали подробности о переходе в группу .

«Нас пригласили в шоу еще до чемпионата мира, в тур на небольшое количество городов. Свои старые показательные мы уже скатали до дыр, два сезона. Мы в Стокгольме пришли к тому, что Даня Глейхенгауз нам сделает показательную программу.

Единственное, что у нас в Москве своего льда нет, тренироваться нам по факту негде. В этом сезоне где-то все время перебивались, куда-то ездили. Своей площадки стабильной не было. И получилось так, что ставили (программу) здесь. В Москве, в «Хрустальном».

Сделали показательный и попросились перед шоу раскатываться, тренироваться, потому что с листа тоже так залетать в шоу сложновато. И плюс у нас были обсуждения с Максимом (Траньковым), как еще, где кататься. Потому что с этим реально проблемы. Не знаю, как так мысль пришла попроситься в группу к Этери Георгиевне… Она нам помогла как тренер, как главный тренер. Дала нам лед и возможность готовиться в Москве, тренироваться. Подошли вдвоем к ней, она немножко была не готова, наверное. С чего бы это вдруг? Она сказала, что хочет помочь.

Поэтому начались какие-то обсуждения, как это сделать, как это возможно. До сих пор это тянется, решается очень многое со льдом, подготовкой и планами. На тот момент это было авантюрой, наверное. Но осознанный выбор. Нам очень нравится, как она подходит к тренировкам, как она тренирует спортсменов, какой подход и как тут все устроено и организовано. Поэтому мы видим для себя здесь очень хорошую перспективу.

Она нам поможет в тех местах, где у нас есть проблемы, сбои, локализует. И, я думаю, это по минимуму. Я надеюсь, что у нас получится очень хороший результат, потому что эта команда всегда работает на стопроцентный результат. Здесь надо отдаваться по максимуму.

Узнали ее (Тутберидзе) только с лучшей стороны. Кто-то говорит, что «не так общается». Все это, когда видишь вживую, это вообще все не так. Все это сказки, что там рассказывают, и слухи, которые идут, – слушать их не нужно», – рассказал Морозов.

«Я согласна, что были какие-то слухи. Но, видя, как она общается на тех же шоу, заботится о своих девочках. По рассказам одно, а ты видишь и чувствуешь совсем другое», – добавила Тарасова.

«Люблю фигуристов, которые близки к отчаянию». Тутберидзе впервые взялась за пару – чего ищут наши чемпионы и зачем все это Этери?