«Оренбург» и «Алания» не получили лицензии для РПЛ. Апелляции клубов отклонены

Апелляции «Оренбурга» и «Алании» об отказе в выдаче лицензий для участия в были отклонены.

«Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Апелляции ФК (Оренбург) и удовлетворены не были», – сообщила Служба коммуникаций .

«Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» лицензии получили. Их апелляции удовлетворены.

Решение о пересмотре вердикта апелляционного комитета может принять бюро исполкома РФС. В его состав входят Александр Дюков, Никита Симонян, Сергей Прядкин, Игорь Каменской, Елена Илюхина и Денис Соловьев.