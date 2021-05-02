«Оренбург» и «Алания» не получили лицензии для РПЛ. Апелляции клубов отклонены

Теги премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ Оренбург Алания Владикавказ Футбол

Апелляции «Оренбурга» и «Алании» об отказе в выдаче лицензий для участия в РПЛ были отклонены.

«Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Апелляции ФК «Оренбург» (Оренбург) и «Алания Владикавказ» удовлетворены не были», – сообщила Служба коммуникаций РФС.

«Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» лицензии получили. Их апелляции удовлетворены.

Решение о пересмотре вердикта апелляционного комитета может принять бюро исполкома РФС. В его состав входят Александр Дюков, Никита Симонян, Сергей Прядкин, Игорь Каменской, Елена Илюхина и Денис Соловьев.

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