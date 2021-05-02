«Оренбург» и «Алания» не получили лицензии для РПЛ. Апелляции клубов отклонены

Апелляции «Оренбурга» и «Алании» об отказе в выдаче лицензий для участия в РПЛ были отклонены.
«Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Апелляции ФК «Оренбург» (Оренбург) и «Алания Владикавказ» удовлетворены не были», – сообщила Служба коммуникаций РФС.
«Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо» лицензии получили. Их апелляции удовлетворены.
Решение о пересмотре вердикта апелляционного комитета может принять бюро исполкома РФС. В его состав входят Александр Дюков, Никита Симонян, Сергей Прядкин, Игорь Каменской, Елена Илюхина и Денис Соловьев.