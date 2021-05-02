«Ювентус» отстает от топ-4 на 1 балл за 2 тура до конца. «Милан», «Аталанта» и «Наполи» – в зоне ЛЧ

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Сегодня был проведен ряд матчей 36-го тура чемпионата Италии.

По итогам игрового дня «Интер», уже ставший чемпионом, с 88 очками лидирует в таблице.

«Аталанта» и «Милан», набрав по 75 баллов, идут следуют, «Наполи» с 73 очками замыкает четверку.

«Ювентус», имея на своем счету 72 балла, занимает пятую строчку и пока не попадает в зону Лиги чемпионов.

В следующем туре «Ювентус» примет «Интер», «Аталанта» встретится с «Дженоа», «Милан» – с «Кальяри», «Наполи» отправится в гости к «Фиорентине».

Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Сассуоло», «Интер» – «Рому», «Милан» забил 7 голов «Торино», «Аталанта» Миранчука выиграла у «Беневенто»

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