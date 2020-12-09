Конор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes. Месси – 2-й, Роналду – 3-й

Бывший чемпион в двух весовых категориях возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

При составлении рейтинга учитывали доходы спортсменов с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года.

Макгрегор впервые возглавил рейтинг со 180 млн долларов. Большую часть этой суммы ирландец заработал на продаже бренда виски (150 млн). В ММА 32-летний боец заработал 22 млн.

На втором месте в рейтинге оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 130 млн долларов. Из них 97 млн аргентинец получил за работу в клуба, еще 33 млн — спонсорские.

Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — 120 млн.

Самые высокооплачиваемые спортсмены в мире по версии Forbes (2020 год)

1. Конор Макгрегор (ММА) — 180 млн долларов

2. Лионель Месси (футбол) — 130

3. Криштиану Роналду (футбол) — 120

4. Дак Прескот (американский футбол) — 107,5

5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 96,5

6. Неймар (футбол) — 95

7. Роджер Федерер (теннис) — 90

8. Льюис Хэмилтон — (автогонки) — 82

9. Том Брэди (американский футбол) — 76

10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 75

В MMA новый мем: бойцы спорят, кто же лучший рыбак. Ворвались даже Конор с Хабибом