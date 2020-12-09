Конор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира от Forbes. Месси – 2-й, Роналду – 3-й

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.
При составлении рейтинга учитывали доходы спортсменов с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года.
Макгрегор впервые возглавил рейтинг со 180 млн долларов. Большую часть этой суммы ирландец заработал на продаже бренда виски (150 млн). В ММА 32-летний боец заработал 22 млн.
На втором месте в рейтинге оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 130 млн долларов. Из них 97 млн аргентинец получил за работу в клуба, еще 33 млн — спонсорские.
Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — 120 млн.
Самые высокооплачиваемые спортсмены в мире по версии Forbes (2020 год)
1. Конор Макгрегор (ММА) — 180 млн долларов
2. Лионель Месси (футбол) — 130
3. Криштиану Роналду (футбол) — 120
4. Дак Прескот (американский футбол) — 107,5
5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 96,5
6. Неймар (футбол) — 95
7. Роджер Федерер (теннис) — 90
8. Льюис Хэмилтон — (автогонки) — 82
9. Том Брэди (американский футбол) — 76
10. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 75
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