Лукашенко считает, что СКА вылетит из плей-офф в следующем раунде: «Это команда двух периодов»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Александр Лукашенко Динамо Политика Хоккей

Занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о перспективах СКА в розыгрыше Кубка Гагарина.

Лукашенко заявил, что питерский клуб вылетит из плей-офф в следующем раунде.

«Это команда двух периодов. Третий период они не играли», – сказал политик.

В первом раунде СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 4-1 в серии. Об этих матчах Лукашенко сказал следующее: «Вы же видели судейство: просто сломали игру. Несправедливо и некрасиво».

В полуфинале Западной конференции СКА встретится с московским «Динамо».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья