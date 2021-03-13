Лукашенко считает, что СКА вылетит из плей-офф в следующем раунде: «Это команда двух периодов»

Занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о перспективах СКА в розыгрыше Кубка Гагарина.
Лукашенко заявил, что питерский клуб вылетит из плей-офф в следующем раунде.
«Это команда двух периодов. Третий период они не играли», – сказал политик.
В первом раунде СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 4-1 в серии. Об этих матчах Лукашенко сказал следующее: «Вы же видели судейство: просто сломали игру. Несправедливо и некрасиво».
В полуфинале Западной конференции СКА встретится с московским «Динамо».