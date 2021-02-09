Роналду объявил, что побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах: «Я в предвкушении очередных рекордов и трофеев!»

Нападающий объявил, что превзошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

«Последние несколько недель полнились новостями и статистикой, где меня объявляли лучшим бомбардиром в истории футбола, превзошедшим Пеле, забившим 757 голов в официальных матчах.

Хотя я благодарен за это признание, теперь настала пора объяснить, почему я не признавал этот рекорд до этого момента.

Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учтя 9 голов за за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные.

Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов.

Сегодня, когда я достигаю отметки 770 официальных голов в карьере, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет игрока, который бы не вырос на рассказах о его играх, его голах и достижениях, и я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю голы, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чем я не мог мечтать, когда рос на Мадейре.

Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моим одноклубникам, моим соперникам, фанатам красивой игры по всему миру и, прежде всего, моей семье и близким друзьям: верьте мне, когда я говорю, что я бы не справился без вас.

Теперь я в предвкушении следующих игр и испытаний, очередных рекордов и трофеев! Поверьте, эта история еще далека от завершения.

Будущее впереди, а «Ювентусу» и Португалии еще многое предстоит выиграть! Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии! Вперед!» – написал Роналду в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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