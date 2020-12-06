🔥 «Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:1. Ламела забил рабоной и удалился, у Эдегора и Ляказетта по мячу

В 28-м туре АПЛ «Арсенал» дома обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в лондонском дерби.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Эрик Ламела открыл счет в матче ударом рабоной. Затем по голу забили Мартин Эдегор и Александр Ляказетт.
В середине второго тайма – на 69-й и 76-й минутах – Ламела получил две желтых карточки, и «шпоры» доигрывали матч в меньшинстве.
«Тоттенхэм» с 45 очками занимает 7-е место в таблице АПЛ, а «Арсенал», набрав 41 очко, идет 10-м.
- Дата проведения
- 14 марта, 19.30, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Лено, Габриэл, Тирни, Давид Луиз, Соареш, Сака (Пепе, 46), Парти, Смит-Роу (Виллиан, 77), Джака, Эдегор, Ляказетт (Эль-Ненни, 88).
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Тоттенхэм –
Льорис, Регилон, Санчес, Доэрти, Алдервейрелд, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Лукас Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 19), Кейн.
- Удаление:
- Ламела (76).