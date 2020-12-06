🔥 «Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:1. Ламела забил рабоной и удалился, у Эдегора и Ляказетта по мячу

В 28-м туре АПЛ дома обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в лондонском дерби.

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Эрик Ламела открыл счет в матче ударом рабоной. Затем по голу забили Мартин Эдегор и Александр Ляказетт.

В середине второго тайма – на 69-й и 76-й минутах – Ламела получил две желтых карточки, и «шпоры» доигрывали матч в меньшинстве.

«Тоттенхэм» с 45 очками занимает 7-е место в таблице АПЛ, а «Арсенал», набрав 41 очко, идет 10-м.

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