🔥 «Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:1. Ламела забил рабоной и удалился, у Эдегора и Ляказетта по мячу

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В 28-м туре АПЛ «Арсенал» дома обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в лондонском дерби.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Эрик Ламела открыл счет в матче ударом рабоной. Затем по голу забили Мартин Эдегор и Александр Ляказетт.

В середине второго тайма – на 69-й и 76-й минутах – Ламела получил две желтых карточки, и «шпоры» доигрывали матч в меньшинстве.

«Тоттенхэм» с 45 очками занимает 7-е место в таблице АПЛ, а «Арсенал», набрав 41 очко, идет 10-м.

Арсенал – Тоттенхэм 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
14 марта, 19.30, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 33 Ламела, 1:1 – 44 Эдегор, 2:1 – 64, пенальти Ляказетт.
АрсеналЛено, Габриэл, Тирни, Давид Луиз, Соареш, Сака (Пепе, 46), Парти, Смит-Роу (Виллиан, 77), Джака, Эдегор, Ляказетт (Эль-Ненни, 88).
ТоттенхэмЛьорис, Регилон, Санчес, Доэрти, Алдервейрелд, Хейбьерг, Ндомбеле (Алли, 62), Бэйл (Сиссоко, 57), Лукас Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 19), Кейн.
Предупреждения:
Регилон (40), Санчес (63), Ламела (69), Джака (82).
Удаление:
Ламела (76).

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