Пеле – Роналду: «Я восхищаюсь тобой. Поздравляю, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах»

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил форварда с тем, что португалец побил его рекорд по голам в официальных матчах.

«Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет.

Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет», – написал Пеле в инстаграме.

Роналду сообщил, что признал рекорд только сейчас, так как решил считать, что у Пеле 767 официальных голов. Португалец после хет-трика в ворота «Кальяри» (3:1) забил 770 голов в официальных матчах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pelé (@pele)

Пеле обвиняют в том, что он набил статистику в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны. Это не очень справедливо