Пеле – Роналду: «Я восхищаюсь тобой. Поздравляю, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах»

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Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с тем, что португалец побил его рекорд по голам в официальных матчах.

«Криштиану, жизнь – это одиночный полет. У каждого свое путешествие, и как же прекрасно твое! Я восхищаюсь тобой, люблю наблюдать за твоей игрой, это ни для кого не секрет. 

Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я жалею лишь о том, что не могу тебя сегодня обнять. Но я оставляю это фото в твою честь с большой любовью как символ дружбы, которая длится уже много лет», – написал Пеле в инстаграме.

Роналду сообщил, что признал рекорд только сейчас, так как решил считать, что у Пеле 767 официальных голов. Португалец после хет-трика в ворота «Кальяри» (3:1) забил 770 голов в официальных матчах.

 
 
 
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Публикация от Pelé (@pele)

Пеле обвиняют в том, что он набил статистику в чемпионатах штатов и турнирах береговой охраны. Это не очень справедливо

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