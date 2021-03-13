Александр Большунов: «Два года подряд Кубок мира не может уехать в Россию по ошибке. Будем стараться держать его как можно дольше»

Российский лыжник поделился эмоциями после получения Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21.

« уже хотели упаковать – пришлось его достать и пофотографироваться.

Два года подряд Кубок мира не может уехать по ошибке в Россию, будем стараться держать его как можно дольше.

Чтобы его добиться, нужно на протяжении сезона быть вверху протокола и постоянно, все гонки, не только дистанции, но и спринт, марафон. Все бежать, чтобы его выиграть.

Соревнования – это праздник. Когда они есть, надо радоваться и немного быть расслабленным, выступать с радостными эмоциями», – сказал Большунов в эфире .