Александр Большунов: «Два года подряд Кубок мира не может уехать в Россию по ошибке. Будем стараться держать его как можно дольше»

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Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после получения Большого хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21. 

«Кубок мира уже хотели упаковать – пришлось его достать и пофотографироваться.

Два года подряд Кубок мира не может уехать по ошибке в Россию, будем стараться держать его как можно дольше.

Чтобы его добиться, нужно на протяжении сезона быть вверху протокола и постоянно, все гонки, не только дистанции, но и спринт, марафон. Все бежать, чтобы его выиграть.

Соревнования – это праздник. Когда они есть, надо радоваться и немного быть расслабленным, выступать с радостными эмоциями», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ»

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