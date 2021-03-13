«#####, невозможно играть. Ты что – тупой?» Медведев о решении судьи на турнире в Марселе, где нет Hawk-Eye

Первая ракетка России Даниил Медведев остался недоволен судейскими решениями в финале в Марселе, где играет с Пьером-Угом Эрбером.

На турнире, напомним, нет системы Hawk-Eye. Чаще внимание привлекали решения на подаче Эрбера.

Например, при счете 1:0 в третьем сете Медведев сказал по-английски судье Фергюсу Мерфи: «Мяч не мог попасть». Потом добавил по-русски: «#####, невозможно играть. Ты что – тупой?»

При счете 4:3, 30:30 он снова высказался про возможный аут на подаче француза: «Как можно было не увидеть?»

На церемонии награждения в конце речи Медведев обратился к Мерфи: «Фергюс, на корте я могу быть очень плохим парнем. Поздравляю с отличной работой на этой неделе».

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