«Это красная Роналду. ВАР был плох». Экс-судья Марелли об ударе шипами в подбородок вратарю «Кальяри»

Бывший арбитр Лука Марелли выразил мнение, что форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду должны были удалить в начале игры с «Кальяри» (3:1).
Португалец на 14-й минуте высоко поднял ногу в попытке дотянуться до мяча и попал шипами в подбородок вратарю Алессио Краньо, у которого пошла кровь. Роналду получил желтую карточку за опасную игру.
«Это красная, классический случай серьезного нарушения. Действие Роналду, хоть и ненамеренное, попадает в эту категорию. ВАР был плох», – заявил Марелли в эфире Radio 24.
К 32-й минуте Роналду оформил хет-трик.
Фото: кадр из трансляции Sky Sport