«Это красная Роналду. ВАР был плох». Экс-судья Марелли об ударе шипами в подбородок вратарю «Кальяри»

Бывший арбитр Лука Марелли выразил мнение, что форварда должны были удалить в начале игры с (3:1).

Португалец на 14-й минуте высоко поднял ногу в попытке дотянуться до мяча и попал шипами в подбородок вратарю , у которого пошла кровь. Роналду получил желтую карточку за опасную игру.

«Это красная, классический случай серьезного нарушения. Действие Роналду, хоть и ненамеренное, попадает в эту категорию. ВАР был плох», – заявил Марелли в эфире Radio 24.

К 32-й минуте Роналду оформил хет-трик.

Фото: кадр из трансляции Sky Sport