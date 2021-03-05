«Это красная Роналду. ВАР был плох». Экс-судья Марелли об ударе шипами в подбородок вратарю «Кальяри»

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Бывший арбитр Лука Марелли выразил мнение, что форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду должны были удалить в начале игры с «Кальяри» (3:1).

Португалец на 14-й минуте высоко поднял ногу в попытке дотянуться до мяча и попал шипами в подбородок вратарю Алессио Краньо, у которого пошла кровь. Роналду получил желтую карточку за опасную игру.

«Это красная, классический случай серьезного нарушения. Действие Роналду, хоть и ненамеренное, попадает в эту категорию. ВАР был плох», – заявил Марелли в эфире Radio 24.

К 32-й минуте Роналду оформил хет-трик.

Фото: кадр из трансляции Sky Sport

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