Депутат Свищев: «Большунов добился результата, несмотря на гонения, притеснения, обвинения. Предлагаю представить его к государственной награде»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат , состоящий во фракции ЛДПР, прокомментировал победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

«Поздравляем Александра. Он добился результата, несмотря на то, что происходит – гонения, притеснения, обвинения.

Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха.

Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде», – сказал Свищев.

Таких кадров еще не было: Большунову вручили Кубок мира, он прыгает от счастья на пьедестале

«Хочу потренироваться с Клэбо, чтобы обыгрывать его на финише». Большунов остыл после ЧМ и выговорился