Депутат Свищев: «Большунов добился результата, несмотря на гонения, притеснения, обвинения. Предлагаю представить его к государственной награде»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат Дмитрий Свищев, состоящий во фракции ЛДПР, прокомментировал победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
«Поздравляем Александра. Он добился результата, несмотря на то, что происходит – гонения, притеснения, обвинения.
Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха.
Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде», – сказал Свищев.
Таких кадров еще не было: Большунову вручили Кубок мира, он прыгает от счастья на пьедестале
«Хочу потренироваться с Клэбо, чтобы обыгрывать его на финише». Большунов остыл после ЧМ и выговорился