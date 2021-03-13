Депутат Свищев: «Большунов добился результата, несмотря на гонения, притеснения, обвинения. Предлагаю представить его к государственной награде»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Государственная дума Дмитрий Свищев Александр Большунов Лыжи

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат Дмитрий Свищев, состоящий во фракции ЛДПР, прокомментировал победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.

«Поздравляем Александра. Он добился результата, несмотря на то, что происходит – гонения, притеснения, обвинения.

Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха.

Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде», – сказал Свищев.

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