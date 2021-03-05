36 человек привились «Спутником V» на «Газпром Арене» на матче «Зенит» – «Ахмат»

Директор по коммуникациям «Зенита» Жанна Дембо рассказала о появлении пункта вакцинации от коронавируса на «Газпром Арене».

В первый день работы пункта на игре 22-го тура с (4:0) вакцину получили 36 человек.

«Идея появилась после успешного проведения клубом социальной кампании «Месяц донора» в феврале, которая была организована совместно с «Городской станцией переливания крови» и «Центром развития донорства костного мозга».

В рамках акции 20 и 27 февраля перед домашними матчами были организованы донорские пункты на .

В начале марта в клуб поступил запрос на организацию пункта вакцинации на стадионе во время проведения крупных спортивных мероприятий. Инициатором выступил СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» при поддержке комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Сначала болельщик проходит регистрацию, в ходе которой заполняет общую анкету и предоставляет необходимые документы – паспорт и СНИЛС. Перед вакцинацией медицинским работником разъясняется необходимость ее проведения, возможные реакции и осложнения.

Далее врач проводит осмотр и собирает эпидемиологический анамнез, измеряет температуру, ЧСС, артериальное давление, степень насыщения крови кислородом. И, если противопоказания к вакцинации отсутствуют, болельщика прививают от коронавирусной инфекции. Препарат – «Спутник V», – рассказала Дембо.

Важное о вакцине в футболе: есть ли смысл, точно ли она безопасна, что о ней думают в РПЛ?