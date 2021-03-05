«Локомотив» вышел на 4-е место в РПЛ, выиграв 3 матча подряд

«Локомотив» дома обыграл «Сочи» (2:1) в рамках 22-го тура РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Франсуа Камано оформил дубль, забив первые голы в Премьер-лиге. Федор Смолов и Артур Юсупов забили по голу.
«Локомотив» выиграл три матч подряд в чемпионате России и поднялся с 8-го на 4-е место в таблице с 37 очками, обойдя «Сочи» по дополнительным показателям.
- Дата проведения
- 14 марта, 19.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Пабло, Рыбус, Чорлука, Рыбчинский (Баринов, 77), Куликов (Живоглядов, 67), Крыховяк, Жемалетдинов, Мухин, Камано (Магкеев, 88), Лисакович (Смолов, 67).
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Сочи –
Джанаев, Терехов, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Жоаозиньо, Юсупов, Заика, Пруцев (Руденко, 77), Мевля, Дуганджич (Барсов, 61).
- Предупреждения:
- Рыбчинский (6), Пруцев (45), Жемалетдинов (83), Миладинович (90).