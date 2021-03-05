«Локомотив» вышел на 4-е место в РПЛ, выиграв 3 матча подряд

дома обыграл (2:1) в рамках 22-го тура РПЛ.

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

оформил дубль, забив первые голы в Премьер-лиге. и забили по голу.

«Локомотив» выиграл три матч подряд в чемпионате России и поднялся с 8-го на 4-е место в таблице с 37 очками, обойдя «Сочи» по дополнительным показателям.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ