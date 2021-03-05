«Локомотив» вышел на 4-е место в РПЛ, выиграв 3 матча подряд

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Sports.ru Артур Юсупов Франсуа Камано Сочи Футбол

«Локомотив» дома обыграл «Сочи» (2:1) в рамках 22-го тура РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Франсуа Камано оформил дубль, забив первые голы в Премьер-лиге. Федор Смолов и Артур Юсупов забили по голу.

«Локомотив» выиграл три матч подряд в чемпионате России и поднялся с 8-го на 4-е место в таблице с 37 очками, обойдя «Сочи» по дополнительным показателям.

Локомотив – Сочи 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
14 марта, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 42 Камано, 2:0 – 56 Камано, 2:1 – 58 Юсупов, 3:1 – 88 Смолов.
ЛокомотивГильерме, Пабло, Рыбус, Чорлука, Рыбчинский (Баринов, 77), Куликов (Живоглядов, 67), Крыховяк, Жемалетдинов, Мухин, Камано (Магкеев, 88), Лисакович (Смолов, 67).
СочиДжанаев, Терехов, Новосельцев, Миладинович, Цаллагов, Жоаозиньо, Юсупов, Заика, Пруцев (Руденко, 77), Мевля, Дуганджич (Барсов, 61).
Предупреждения:
Рыбчинский (6), Пруцев (45), Жемалетдинов (83), Миладинович (90).

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