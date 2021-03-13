Рейтинг ATP. Медведев – вторая ракетка мира

Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура списание очков производится частично.
Чемпион турнира в Марселе Даниил Медведев стал второй ракеткой мира. Ранее из российских игроков так высоко поднимались только Евгений Кафельников и Марат Сафин – они оба были №1.
Чемпион турнира в Сантьяго Кристиан Гарин вернулся в топ-20, а чемпион Дохи Николоз Басилашвили – в топ-40.
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Emirates ATP Rankings
Положение на 15 марта 2021
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|12008
|2 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|9940
|3 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|9670
|4 (4)
|Доминик Тим (Австрия)
|8625
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6765
|6 (6)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6375
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|5635
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|5011
|9 (9)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|3640
|10 (10)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3453
|20 (22)
|Кристиан Гарин (Чили)
|2385
|22 (21)
|Карен Хачанов (Россия)
|2200
|36 (42)
|Николоз Басилашвили (Грузия)
|1645
|42 (45)
|Аслан Карацев (Россия)
|1395
|73 (93)
|Пьер-Уг Эрбер (Франция)
|972