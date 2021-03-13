Рейтинг ATP. Медведев – вторая ракетка мира

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Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура списание очков производится частично.

Чемпион турнира в Марселе Даниил Медведев стал второй ракеткой мира. Ранее из российских игроков так высоко поднимались только Евгений Кафельников и Марат Сафин – они оба были №1.

Чемпион турнира в Сантьяго Кристиан Гарин вернулся в топ-20, а чемпион Дохи Николоз Басилашвили – в топ-40.

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Emirates ATP Rankings

Положение на 15 марта 2021

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 12008
2 (3) Даниил Медведев (Россия) 9940
3 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 9670
4 (4) Доминик Тим (Австрия) 8625
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 6765
6 (6) Роджер Федерер (Швейцария) 6375
7 (7) Александр Зверев (Германия) 5635
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 5011
9 (9) Диего Шварцман (Аргентина) 3640
10 (10) Маттео Берреттини (Италия) 3453
20 (22) Кристиан Гарин (Чили) 2385
22 (21) Карен Хачанов (Россия) 2200
36 (42) Николоз Басилашвили (Грузия) 1645
42 (45) Аслан Карацев (Россия) 1395
73 (93) Пьер-Уг Эрбер (Франция) 972

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