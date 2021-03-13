Рейтинг ATP. Медведев – вторая ракетка мира

Обновился рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура списание очков производится частично.

Чемпион турнира в Марселе Даниил Медведев стал второй ракеткой мира. Ранее из российских игроков так высоко поднимались только Евгений Кафельников и Марат Сафин – они оба были №1.

Чемпион турнира в Сантьяго Кристиан Гарин вернулся в топ-20, а чемпион Дохи Николоз Басилашвили – в топ-40.

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Emirates ATP Rankings

Положение на 15 марта 2021

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