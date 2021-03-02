«Режиссер лишил ее женственности». Гольфистка Пэйдж Спиранак раскритиковала образ Лолы Банни в «Космическом джеме 2»

Гольфистка Пэйдж Спиранак, нередко снимающаяся в откровенных фотосессиях, выступила с критикой образа Лолы Банни в фильме «Космический джем 2».

Создатели картины решили сделать образ Лолы менее сексуализированным, чем в оригинальном фильме 1996 года.

«Режиссер хотел, чтобы Лола была менее сексуальной и выглядела более сильной. Поэтому он решил вообще лишить ее женственности.

Лола стала бесформенной, у нее нет изгибов. Ее одежда теперь – длинные баскетбольные трусы с компрессионными шортами и мешковатая рубашка. Меня сильно задевает это.

По сути, нам хотят сказать, что женщина не может быть одновременно сексуальной и сильной. Чтобы быть сильной, тебе надо выглядеть мужественно. И вы не можете больше выставлять напоказ свое тело. Ненавижу такой подход.

Все женщины могут быть одновременно сильными, сексуальными и обладать способностями в своем деле.

Это анимационный персонаж, о чем мы вообще говорим, черт побери! Вы оставляете Лолу без груди вообще. В реальности же вы можете увидеть немало женщин с большой грудью, и что вы с этим сделаете?

Посмотрите на Лолу в оригинальном фильме 1996 года, она была чертовски крутой. Она здорово играла в баскетбол и выглядела хорошо.

Когда Лола отдала мяч Багзу Банни и сказала «не называй меня малышкой», а затем ушла, это был воодушевляющий момент для маленькой Пэйдж», – призналась Спиранак.

Премьера «Космического джема 2» запланирована на 14 июля 2021 года. В главной роли сыграет звездный форвард «Лейкерс» .

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