Лыжи. Финал Кубка мира. Большунов стартует первым в пасьюте на 50 км свободным стилем, Клэбо – 2-м, Мальцев – 6-м

14 марта в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине пройдет мужская гонка преследования на 50 км свободным стилем. Первым на трассу с преимуществом в 18 секунд отправится россиянин .

Лыжные гонки

мира

Энгадин, Швейцария

Мужчины

Гонка преследования

50 км, свободный стиль

Начало – в 12.35 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ (с 13.35)

Старт-лист

1. Александр Большунов (Россия)

2. (Норвегия) – 18,0

3. Пол Гульберг (Норвегия) – 19,0

4. Йенс Бурман (Швеция) – 20,0

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 21,0

6. Артем Мальцев (Россия) – 24,0

7. Ииво Нисканен (Финляндия) – 27,0

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 31,0

9. Мартин Ниенге (Норвегия) – 39,0

10. (Россия) – 41,0

11. Вильям Поромаа (Швеция) – 41,0

12. Эрик Валнес (Норвегия) – 41,0

13. Харальд Амундсен (Норвегия) – 42,0

14. (Швейцария) – 43,0…

20. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 53,0...

22. Морис Манифика (Франция) – 1.01,0...

25. Иван Якимушкин (Россия) – 1.04,0...

27. Евгений Белов (Россия) – 1.11,0...

32. Илья Порошкин (Россия) – 1.14,0...

34. Илья Семиков (Россия) – 1.16,0...

64. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.34,0