Лыжи. Финал Кубка мира. Большунов стартует первым в пасьюте на 50 км свободным стилем, Клэбо – 2-м, Мальцев – 6-м

14 марта в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине пройдет мужская гонка преследования на 50 км свободным стилем. Первым на трассу с преимуществом в 18 секунд отправится россиянин Александр Большунов.
Лыжные гонки
Кубок мира
Энгадин, Швейцария
Мужчины
Гонка преследования
50 км, свободный стиль
Начало – в 12.35 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ (с 13.35)
Старт-лист
1. Александр Большунов (Россия)
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 18,0
3. Пол Гульберг (Норвегия) – 19,0
4. Йенс Бурман (Швеция) – 20,0
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 21,0
6. Артем Мальцев (Россия) – 24,0
7. Ииво Нисканен (Финляндия) – 27,0
8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 31,0
9. Мартин Ниенге (Норвегия) – 39,0
10. Алексей Червоткин (Россия) – 41,0
11. Вильям Поромаа (Швеция) – 41,0
12. Эрик Валнес (Норвегия) – 41,0
13. Харальд Амундсен (Норвегия) – 42,0
14. Дарио Колонья (Швейцария) – 43,0…
20. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 53,0...
22. Морис Манифика (Франция) – 1.01,0...
25. Иван Якимушкин (Россия) – 1.04,0...
27. Евгений Белов (Россия) – 1.11,0...
32. Илья Порошкин (Россия) – 1.14,0...
34. Илья Семиков (Россия) – 1.16,0...
64. Андрей Мельниченко (Россия) – 2.34,0