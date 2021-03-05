Александр Соболев: «Все падают, когда понимают, что партнеры отдохнут, есть элемент хитрости. С «Динамо» крепче стоял на ногах»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на упреки в частых падениях во время матчей.

– Олег Романцев сказал, что в игре Соболева ему не нравятся частые падения, а болельщики «Динамо» даже выдали тебе импровизированный приз «Золотой дельфин». Как ты относишься к такого рода мнениям?

– В каких-то моментах все футболисты падают, когда понимают, что если заработают фол, то партнеры успеют вернуться или отдохнуть. Конечно, в этом есть элемент хитрости.

В матче против «Динамо» я старался меньше падать и крепче стоял на ногах, считаю, что у меня это получилось.

А что касается импровизированных наград – отношусь к этому спокойно, я не против, – сказал Соболев.

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