«Ростов» рассматривает бойкот матча с «Ротором» из-за судейских ошибок, но не хочет обвинений в сдаче игры («СЭ»)

«Ростов» рассматривает возможность бойкота матча с «Ротором», но не хочет быть обвиненным в сдаче игры, утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

В клубе возмущены систематическими судейскими ошибками.

«По моим данным, в «Ростове» сейчас решают, что делать. Если бы дело было только в присуждении поражения и штрафе, то бойкот встречи в Волгограде стал бы практически решенным делом.

Но история чуть сложнее. Например, встает вопрос по поводу того, что клуб может быть заподозрен в сдаче матча «Ротору». Результат ведь сильно влияет не только на «Ростов», но и на всю борьбу за выживание в РПЛ», – сообщил Алексеев.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что «Ростов» может бойкотировать матч с «Ротором» из-за недовольства судейством в игре с «Химками» (0:1).

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