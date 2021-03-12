Лыжи. Финал Кубка мира. Ступак убежит первой в пасьюте на 30 км свободным стилем, Венг – 2-й, Андерссон – 3-й, Сорина – 9-й

14 марта в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине пройдет женская гонка преследования на 30 км свободным стилем. Первой на трассу с преимуществом в 7 секунд отправится россиянка Юлия Ступак.

Лыжные гонки

Кубок мира

Энгадин, Швейцария

Женщины

Гонка преследования

30 км, свободный стиль

Начало – в 10.15 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

1. Юлия Ступак (Россия)

2. Хайди Венг (Норвегия) – 7,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 8,0

4. Лаура Гиммлер (Германия) – 16,0

5. Джесси Диггинс (США) – 21,0

6. Катарина Хенниг (Германия) – 28,0

7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 30,0

8. Эмма Рибом (Швеция) – 32,0

9. Татьяна Сорина (Россия) – 36,0...

13. Тириль Венг (Норвегия) – 51,0...

17. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.09,0…

24. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.18,0

25. Наталья Непряева (Россия) – 1.22,0...

32. Христина Мацокина (Россия) – 1.44,0...

35. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.49,0...

39. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.57,0

40. Вероника Степанова (Россия) – 1.57,0...

52. Мария Истомина (Россия) – 2.40,0...

54. Евгения Крупицкая (Россия) – 2.45,0