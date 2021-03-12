Лыжи. Финал Кубка мира. Ступак убежит первой в пасьюте на 30 км свободным стилем, Венг – 2-й, Андерссон – 3-й, Сорина – 9-й

14 марта в финале Кубка мира в швейцарском Энгадине пройдет женская гонка преследования на 30 км свободным стилем. Первой на трассу с преимуществом в 7 секунд отправится россиянка Юлия Ступак.
Лыжные гонки
Кубок мира
Энгадин, Швейцария
Женщины
Гонка преследования
30 км, свободный стиль
Начало – в 10.15 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport
Старт-лист
1. Юлия Ступак (Россия)
2. Хайди Венг (Норвегия) – 7,0
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 8,0
4. Лаура Гиммлер (Германия) – 16,0
5. Джесси Диггинс (США) – 21,0
6. Катарина Хенниг (Германия) – 28,0
7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 30,0
8. Эмма Рибом (Швеция) – 32,0
9. Татьяна Сорина (Россия) – 36,0...
13. Тириль Венг (Норвегия) – 51,0...
17. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.09,0…
24. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.18,0
25. Наталья Непряева (Россия) – 1.22,0...
32. Христина Мацокина (Россия) – 1.44,0...
35. Шарлотте Калла (Швеция) – 1.49,0...
39. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 1.57,0
40. Вероника Степанова (Россия) – 1.57,0...
52. Мария Истомина (Россия) – 2.40,0...
54. Евгения Крупицкая (Россия) – 2.45,0