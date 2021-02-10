Кубок мира. Смешанная эстафета. Кайшева, Казакевич, Логинов и Латыпов выступят за Россию

14 марта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место пройдет смешанная эстафета. За Россию в гонке выступят , Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

мира

Нове Место, Чехия

Смешанная эстафета

Начало – в 12:25 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport.

Старт-лист

1. Норвегия (Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн, , )

2. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, , Эдуард Латыпов)

3. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Брезаз-Буше, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе)

4. Австрия (Дуня Здоуц, Юлия Швайгер, Феликс Ляйтнер, Давид Коматц)

5. Швеция (Эльвира Оберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома)

6. Германия (Ванесса Хинц, Дениз Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль)

7. Украина (Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный)

8. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш, Лукас Хофер)

9. Беларусь (Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Максим Воробей, Антон Смольский)