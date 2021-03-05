«Краснодар» выиграл впервые в 2021 году. Команда Мусаева не побеждала 5 матчей

Сегодня в Саранске уступил (0:4) в рамках 22-го тура РПЛ.

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Мурада Мусаева прервала серию из 5 матчей без побед и впервые выиграла в 2021 году.

В следующем туре «Краснодар», занимающий 7-е место в таблице, примет «Динамо» – это произойдет 18 марта.

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