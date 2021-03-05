«Краснодар» выиграл впервые в 2021 году. Команда Мусаева не побеждала 5 матчей

Сегодня «Тамбов» в Саранске уступил «Краснодару» (0:4) в рамках 22-го тура РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Мурада Мусаева прервала серию из 5 матчей без побед и впервые выиграла в 2021 году.
В следующем туре «Краснодар», занимающий 7-е место в таблице, примет «Динамо» – это произойдет 18 марта.
- Дата проведения
- 14 марта, 16.30, «Мордовия Арена»
-
Тамбов –
Сычев, Кайков, Шахов, Денисов, Бавин, Терехов (Васиев, 80), Алиев (Герман, 85), Кабахидзе (Карп, 74), Дроздов (Еркин, 80), Карапузов, Архипов (Климов, 74).
-
Краснодар –
Бабурин, Чернов, Сорокин, Смольников, Панталеао, Кабелла (Камболов, 84), Газинский (Уткин, 77), Вильена (Ольссон, 73), Классон (Марков, 73), Сулейманов (Вандерсон, 46), Ионов.