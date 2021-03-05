«Краснодар» выиграл впервые в 2021 году. Команда Мусаева не побеждала 5 матчей

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Сегодня «Тамбов» в Саранске уступил «Краснодару» (0:4) в рамках 22-го тура РПЛ. 

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Мурада Мусаева прервала серию из 5 матчей без побед и впервые выиграла в 2021 году.

В следующем туре «Краснодар», занимающий 7-е место в таблице, примет «Динамо» – это произойдет 18 марта.

Тамбов – Краснодар 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
14 марта, 16.30, «Мордовия Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Кабелла, 0:2 – 68 Газинский, 0:3 – 75 Ольссон, 0:4 – 88, пенальти Ионов.
ТамбовСычев, Кайков, Шахов, Денисов, Бавин, Терехов (Васиев, 80), Алиев (Герман, 85), Кабахидзе (Карп, 74), Дроздов (Еркин, 80), Карапузов, Архипов (Климов, 74).
КраснодарБабурин, Чернов, Сорокин, Смольников, Панталеао, Кабелла (Камболов, 84), Газинский (Уткин, 77), Вильена (Ольссон, 73), Классон (Марков, 73), Сулейманов (Вандерсон, 46), Ионов.
Предупреждения:
Кабелла (26), Карапузов (32), Марков (86), Шахов (90).

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