Формула-1. Тесты. Бахрейн. 3-й день. Ферстаппен показал лучшее время, Цунода – второй, Сайнс – третий, Мазепин – 14-й

В Бахрейне завершились предсезонные тесты «Формулы-1». По итогам утренней сессии третьего дня лучшее время показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес на шинах «софт». Во второй половине сессии лучшим стал Макс Ферстаппен.
В то же время Себастьян Феттель был вынужден пропустить значительную часть второй половины дня из-за неполадок в работе силовой установки на болиде «Астон Мартин».
Формула-1
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
14 марта 2021 года
3-й день
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.28,960 (63 круга)
2. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,093 (90)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,651 (78)
4. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,806 (164)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,065 (54)
6. Джордж Расселл («Уильямс») +1,157 (157)
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,184 (74)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,227 (49)
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,358 (76)
10. Шарль Леклер («Феррари») +1,526 (80)
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,701 (56)
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,868 (76)
13. Эстебан Окон («Альпин») +2,350 (61)
14. Никита Мазепин («Хаас») +2,571 (67)
15. Мик Шумахер («Хаас») +3,093 (78)
16. Валттери Боттас («Мерседес») +3,446 (86)
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +6,081 (56)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +7,140 (80)
Формула-1. Тесты. Бахрейн. 2-й день. Боттас показал лучшее время, Гасли – 2-й, Стролл – 3-й, Мазепин – 14-й
Новую «Феррари» для «Ф-1» занизили и снарядили улучшенным мотором. Ради возвращения скорости на прямых и спасения шин
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