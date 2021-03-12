Формула-1. Тесты. Бахрейн. 3-й день. Ферстаппен показал лучшее время, Цунода – второй, Сайнс – третий, Мазепин – 14-й

В Бахрейне завершились предсезонные тесты «Формулы-1». По итогам утренней сессии третьего дня лучшее время показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес на шинах «софт». Во второй половине сессии лучшим стал Макс Ферстаппен.

В то же время Себастьян Феттель был вынужден пропустить значительную часть второй половины дня из-за неполадок в работе силовой установки на болиде «Астон Мартин».

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

14 марта 2021 года

3-й день

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.28,960 (63 круга)

2. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,093 (90)

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,651 (78)

4. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,806 (164)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,065 (54)

6. Джордж Расселл («Уильямс») +1,157 (157)

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,184 (74)

8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,227 (49)

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,358 (76)

10. Шарль Леклер («Феррари») +1,526 (80)

11. Ландо Норрис («Макларен») +1,701 (56)

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,868 (76)

13. Эстебан Окон («Альпин») +2,350 (61)

14. Никита Мазепин («Хаас») +2,571 (67)

15. Мик Шумахер («Хаас») +3,093 (78)

16. Валттери Боттас («Мерседес») +3,446 (86)

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +6,081 (56)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +7,140 (80)

Новую «Феррари» для «Ф-1» занизили и снарядили улучшенным мотором. Ради возвращения скорости на прямых и спасения шин

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