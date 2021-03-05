«Рубин» разгромил «Уфу» (3:0) и идет 5-м в РПЛ на эту минуту. Уфимцы опустились в зону вылета

В рамках 22-го тура РПЛ «Уфа» крупно проиграла (0:3).

вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Рубин» по состоянию на эту минуту вышел на 5-е место в таблице, набрав 37 очков. «Уфа» по итогам тура опустилась в зону вылета, она идет 15-й с 14 очками.

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