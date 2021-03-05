«Рубин» разгромил «Уфу» (3:0) и идет 5-м в РПЛ на эту минуту. Уфимцы опустились в зону вылета

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В рамках 22-го тура РПЛ «Уфа» крупно проиграла «Рубину» (0:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Рубин» по состоянию на эту минуту вышел на 5-е место в таблице, набрав 37 очков. «Уфа» по итогам тура опустилась в зону вылета, она идет 15-й с 14 очками.

Уфа – Рубин 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
14 марта, 14.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30 Макаров, 0:2 – 42 Кварацхелия, 0:3 – 74 Самошников.
УфаБеленов, Йокич, Бауэр (Морозов, 46), Плиев, Табидзе, Голубев, Милетич, Камилов (Иванов, 46), Жамалетдинов (Сысуев, 75), Андрич, Кротов (Урунов, 82).
РубинДюпин, Самошников, Старфельт, Зотов, Уремович, Макаров, Кварацхелия (Игнатьев, 85), Абильгор, Шатов, Костюков (Мусаев, 86), Деспотович (Бакаев, 82).
Предупреждения:
Камилов (20), Абильгор (29), Голубев (33), Иванов (80).

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