«Рубин» разгромил «Уфу» (3:0) и идет 5-м в РПЛ на эту минуту. Уфимцы опустились в зону вылета

В рамках 22-го тура РПЛ «Уфа» крупно проиграла «Рубину» (0:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Рубин» по состоянию на эту минуту вышел на 5-е место в таблице, набрав 37 очков. «Уфа» по итогам тура опустилась в зону вылета, она идет 15-й с 14 очками.
- Дата проведения
- 14 марта, 14.00, «Нефтяник»
- Голы:
- 0:1 – 30 Макаров, 0:2 – 42 Кварацхелия, 0:3 – 74 Самошников.
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Уфа –
Беленов, Йокич, Бауэр (Морозов, 46), Плиев, Табидзе, Голубев, Милетич, Камилов (Иванов, 46), Жамалетдинов (Сысуев, 75), Андрич, Кротов (Урунов, 82).
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Рубин –
Дюпин, Самошников, Старфельт, Зотов, Уремович, Макаров, Кварацхелия (Игнатьев, 85), Абильгор, Шатов, Костюков (Мусаев, 86), Деспотович (Бакаев, 82).