💪 Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри» – 3:1

В 27-м туре итальянской Серии А победил (3:1) на выезде.

проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Форвард Криштиану Роналду сделал хет-трик за 22 минуты в первом тайме. Гол престижа для сардинцев забил .

«Юве», набрав 55 очков, занимает третье место в таблице. У «Милана» на одно очко больше. » Интера», который провел на игру больше, 65 баллов.

«Кальяри» с 22 очками занимает 17-е место.

Таблица Серии А

Статистика Серии А