💪 Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри» – 3:1

Теги Кальяри Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Sports.ru Джованни Симеоне Футбол

В 27-м туре итальянской Серии А «Ювентус» победил «Кальяри» (3:1) на выезде. 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Форвард Криштиану Роналду сделал хет-трик за 22 минуты в первом тайме. Гол престижа для сардинцев забил Джованни Симеоне.

«Юве», набрав 55 очков, занимает третье место в таблице. У «Милана» на одно очко больше. » Интера», который провел на игру больше, 65 баллов.

«Кальяри» с 22 очками занимает 17-е место.

Кальяри – Ювентус 1:3 (0:3, 1:0)
Дата проведения
14 марта, 20.00, «Сарденья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Роналду, 0:2 – 25, пенальти Роналду, 0:3 – 32 Роналду, 1:3 – 61 Симеоне.
КальяриКраньо, Годин, Чеппителли (Клаван, 69), Ругани (Перейро, 80), Дзаппа (Асамоа, 69), Наингголан, Марин, Данкан (Дейола, 81), Нандес, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).
ЮвентусШченсны, Алекс Сандро (Бернардески, 34), Кьеллини (Бонуччи, 70), де Лигт, Данило, Рабьо, Куадрадо (Фработта, 83), Кулусевски, Кьеза (Артур, 83), Роналду, Мората (Маккенни, 70).
Предупреждения:
Роналду (14), Куадрадо (18).

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