💪 Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри» – 3:1

В 27-м туре итальянской Серии А «Ювентус» победил «Кальяри» (3:1) на выезде.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Форвард Криштиану Роналду сделал хет-трик за 22 минуты в первом тайме. Гол престижа для сардинцев забил Джованни Симеоне.
«Юве», набрав 55 очков, занимает третье место в таблице. У «Милана» на одно очко больше. » Интера», который провел на игру больше, 65 баллов.
«Кальяри» с 22 очками занимает 17-е место.
- Дата проведения
- 14 марта, 20.00, «Сарденья»
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Кальяри –
Краньо, Годин, Чеппителли (Клаван, 69), Ругани (Перейро, 80), Дзаппа (Асамоа, 69), Наингголан, Марин, Данкан (Дейола, 81), Нандес, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).
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Ювентус –
Шченсны, Алекс Сандро (Бернардески, 34), Кьеллини (Бонуччи, 70), де Лигт, Данило, Рабьо, Куадрадо (Фработта, 83), Кулусевски, Кьеза (Артур, 83), Роналду, Мората (Маккенни, 70).