🐍 «Интер» выиграл 8 матчей подряд в Серии А с общим счетом 20:3

В 27-м туре итальянской Серии А «Интер» на выезде обыграл «Торино» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
По голу забили Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес и Антонио Санабрия.
Команда Антонио Конте выиграла 8 матчей подряд в чемпионате Италии с общим счетом 20:3 и не проигрывает на протяжении 11 матчей.
«Интер» с 65 очками возглавляет таблицу Серии А. У «Милана» 56 очков и матч в запасе, у «Ювентуса» – 52 очка и 2 игры в запасе.
«Торино» идет 18-м, в зоне вылета, набрав 20 очков.
- Дата проведения
- 14 марта, 17.00, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, Мурру (Ансальди, 67), Войнович, Бремер, Войвода (Гояк, 89), Мандрагора, Лукич, Верди (Дзадза, 67), Базелли (Линетти, 49), Иццо, Санабрия (Белотти, 89).
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Интер –
Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Хакими (Дармиан, 88), Гальярдини (Эриксен, 56), Перишич (Янг, 56), Барелла, Брозович (Санчес, 81), Мартинес (Весино, 89), Лукаку.
- Предупреждение:
- Гальярдини (53).