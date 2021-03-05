🐍 «Интер» выиграл 8 матчей подряд в Серии А с общим счетом 20:3

Теги Интер Торино серия А Италия Sports.ru Антонио Конте Ромелу Лукаку Антонио Санабрия Лаутаро Мартинес Футбол

В 27-м туре итальянской Серии А «Интер» на выезде обыграл «Торино» (2:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

По голу забили Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес и Антонио Санабрия.

Команда Антонио Конте выиграла 8 матчей подряд в чемпионате Италии с общим счетом 20:3 и не проигрывает на протяжении 11 матчей.

«Интер» с 65 очками возглавляет таблицу Серии А. У «Милана» 56 очков и матч в запасе, у «Ювентуса» – 52 очка и 2 игры в запасе.

«Торино» идет 18-м, в зоне вылета, набрав 20 очков.

Торино – Интер 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
14 марта, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 62, пенальти Лукаку, 1:1 – 70 Санабрия, 1:2 – 85 Мартинес.
ТориноСиригу, Мурру (Ансальди, 67), Войнович, Бремер, Войвода (Гояк, 89), Мандрагора, Лукич, Верди (Дзадза, 67), Базелли (Линетти, 49), Иццо, Санабрия (Белотти, 89).
ИнтерХанданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Хакими (Дармиан, 88), Гальярдини (Эриксен, 56), Перишич (Янг, 56), Барелла, Брозович (Санчес, 81), Мартинес (Весино, 89), Лукаку.
Предупреждение:
Гальярдини (53).

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