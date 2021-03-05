🐍 «Интер» выиграл 8 матчей подряд в Серии А с общим счетом 20:3

В 27-м туре итальянской Серии А на выезде обыграл (2:1).

вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

По голу забили , и .

Команда Антонио Конте выиграла 8 матчей подряд в чемпионате Италии с общим счетом 20:3 и не проигрывает на протяжении 11 матчей.

«Интер» с 65 очками возглавляет таблицу Серии А. У «Милана» 56 очков и матч в запасе, у «Ювентуса» – 52 очка и 2 игры в запасе.

«Торино» идет 18-м, в зоне вылета, набрав 20 очков.

Таблица Серии А

Статистика Серии А