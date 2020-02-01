Большунов заработал 17,34 млн рублей за сезон-2020/21 на Кубке мира по лыжным гонкам, Ступак – 8,812 млн

Стали известны итоговые заработки лыжников в Кубке мира по лыжным гонкам в сезоне-2020/21.
Александр Большунов, который одержал победу в общем зачете, заработал 219 500 швейцарских франков (17,34 млн рублей).
Норвежец Йоханнес Клэбо – 76 000 швейцарских франков (6 млн рублей).
Иван Якимушкин – 57 725 швейцарских франков (4,56 млн рублей)
Денис Спицов – 43 400 (3,428 млн)
Артем Мальцев – 36 550 (2,887 млн)
Глеб Ретивых – 31 000 (2,449 млн)
Андрей Мельниченко – 24 625 (1,945 млн)
Евгений Белов – 21 000 (1,659 млн)
Алексей Червоткин – 12 050 (952 тысячи)
Сергей Устюгов – 9 325 (737 тысяч).
Американка Джесси Диггинс, победительница общего зачета у женщин, заработала 157 450 швейцарских франков (12,439 млн рублей).
Юлия Ступак, занявшая второе место – 111 550 франков (8,812 млн рублей)
Норвежка Тереза Йохауг – 62 750 (4,957 млн).
Татьяна Сорина – 53 900 (4,258 млн)
Наталья Непряева – 35 500 (2,804 млн)
Яна Кирпиченко – 7 750 (612 тысяч)
Алиса Жамбалова – 4 600 (363 тысячи).
Таких кадров еще не было: Большунову вручили Кубок мира, он прыгает от счастья на пьедестале