Большунов заработал 17,34 млн рублей за сезон-2020/21 на Кубке мира по лыжным гонкам, Ступак – 8,812 млн

Стали известны итоговые заработки лыжников в Кубке мира по лыжным гонкам в сезоне-2020/21.

, который одержал победу в общем зачете, заработал 219 500 швейцарских франков (17,34 млн рублей).

Норвежец Йоханнес Клэбо – 76 000 швейцарских франков (6 млн рублей).

Иван Якимушкин – 57 725 швейцарских франков (4,56 млн рублей)

– 43 400 (3,428 млн)

Артем Мальцев – 36 550 (2,887 млн)

Глеб Ретивых – 31 000 (2,449 млн)

Андрей Мельниченко – 24 625 (1,945 млн)

– 21 000 (1,659 млн)

Алексей Червоткин – 12 050 (952 тысячи)

– 9 325 (737 тысяч).

Американка Джесси Диггинс, победительница общего зачета у женщин, заработала 157 450 швейцарских франков (12,439 млн рублей).

Юлия Ступак, занявшая второе место – 111 550 франков (8,812 млн рублей)

Норвежка Тереза Йохауг – 62 750 (4,957 млн).

Татьяна Сорина – 53 900 (4,258 млн)

– 35 500 (2,804 млн)

Яна Кирпиченко – 7 750 (612 тысяч)

Алиса Жамбалова – 4 600 (363 тысячи).

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