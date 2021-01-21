«МЮ» выбил «Ливерпуль» из кубка, золото в женской эстафете в биатлоне, скандал с Большуновым, Промес почти в «Спартаке» и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии (3:2) в 4-м раунде. Дубль Салаха не помог «красным». Бруну принес победу «МЮ» голом со штрафного. Сульшер впервые побил «Ливерпуль» во главе «Ман Юнайтед», а команда Клоппа одержала лишь 1 победу в 7 последних матчах.

«Челси» прошел «Лутон», «Эвертон» – «Шеффилд», а «Лестер» – «Брентфорд». В 1/8 финала турнира «МЮ» сыграет с «Вест Хэмом», «Ман Сити» – со «Суонси», «Челси» – с «Барнсли» и другие пары.

2. Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце, Германия – 2-я, Франция – 3-я. Йоханнес Бо победил в масс-старте, Логинов – 19-й, Латыпов – 20-й.

3. Российский лыжник Александр Большунов стал героем скандала во время эстафеты на Кубке мира в Лахти. Он сперва замахнулся палкой на Йони Мяки на последних метрах, а затем сбил финна после финиша.

Большунова и его команду дисквалифицировали. Собрали главное по теме. Норвегия в итоге победила, вторая команда России взяла бронзу. И у женщин выиграла Норвегия, россиянки стали четвертыми.

4. НХЛ. Капризов – первый новичок в истории «Миннесоты» с 6 очками в 6 первых играх в лиге, Панарин продлил результативную серию до 4 матчей, Гурьянов забил 2-й гол в сезоне. «Вашингтон» проиграл «Баффало», «Питтсбург» победил «Рейнджерс». Другие результаты – здесь.

5. «Атлетико» сделал «Валенсию» (3:1) в 20-м туре чемпионата Испании и после 14 побед в 15 последних играх продолжает уверенно лидировать в таблице. «Барселона» на выезде переиграла «Эльче» (1:0) и занимает третье место после серии из 9 матчей без поражения в турнире. Кстати, без Лео Месси «Барса» не проигрывает 12 матчей подряд.

6. Куинси Промес может перейти в «Спартак» из «Аякса» примерно за 12 млн евро. Согласован контракт на 2,7 млн евро за сезон (плюс бонусы) до 2024 года. 29-летний хавбек станет самым высокооплачиваемым игроком московской команды.

7. «Ювентус» справился с «Болоньей» (2:0) в 19-м туре чемпионата Италии и сократил отставание от «Милана» до 7 очков, имея игру в запасе. «Наполи» уступил «Вероне» (1:3), забив чуть ли не самый быстрый гол в истории турнира, а «Лацио» был сильнее «Сассуоло» (2:1).

8. На мужском чемпионате мира по гандболу Россия крупно проиграла Швеции (20:34) и не вышла из группы. Для попадания в четвертьфинал россиянам была необходима победа.

9. НБА. «Шарлотт» обыграл «Орландо», «Бостон» разгромил «Кливленд». Другие результаты – здесь.

10. Месут Озил перешел из «Арсенала» в «Фенербахче», подписав контракт с турками на 3,5 года. Клуб запустил сбор средств на переход хавбека и надеется собрать 2 млн евро, долг стамбульцев – 520 млн.

11. Евгения Медведева закрыла аккаунт в инстаграме: «Внезапно стали появляться боты в подписчиках. Спасибо, доброжелатели, но мне не нужны «мертвые души». Ее примеру последовала Алина Загитова. Александра Трусова лайкнула комментарий об Этери Тутберидзе, где тренера назвали «херовой абьюзершей» и написали, что она лжет и травит детей.

12. «Бавария» на выезде разгромила «Шальке» (4:0) в 18-м туре чемпионата Германии. Левандовски забил 500-й гол за карьеру! Клуб из Мюнхена опережает «РБ Лейпциг» уже на 7 очков, а «Байер» – на 10. Интрига – все?

13. 18-летний российский шахматист Андрей Есипенко обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена на супертурнире в Нидерландах.

14. Елистратов победил в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку, Просвирнова – 3-я.

Цитаты дня:

Норвежец Иверсен о победе в эстафете: «Россия всех громила, а сейчас вернулись мы. Четыре хороших этапа – и мы просто ссым на всех остальных»

Моссаковский о полицейском, ударившем женщину ногой в живот на акции протеста: «Дело должны завести. Это за гранью»

Отец Большунова об атаке на финна: «Если не отвечать, Россию будут унижать. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду»

Тренер сборной Норвегии о Большунове: «Я в шоке. Мы занимаемся лыжными гонками, а не ММА или боевыми единоборствами»

Начальник «Химок» о религии в команде: «Мусульмане в посты не голодают – к путникам и воинам Коран благосклонен»

Депутат из Беларуси о переносе ЧМ-2021: «Это месть потомкам победителей Второй мировой войны, можно сказать»

Черданцев о мирных протестах: «Властям не надо запрещать их. Кремль не возьмут. Митинговал Хабаровск – и что?»

Елена Вяльбе: «Большунов не бил финна, он бил по снегу. Да, въехал, наверное, специально, но это нервы»

Татьяна Навка о митингах: «Сами нападают на полицию, устраивают беспорядки! ОМОН отбивается»

Хабиб: «Готовлюсь к дебюту в большом футболе. Я свободный агент»