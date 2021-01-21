Лыжи. Кубок мира. Червоткин, Белов, Спицов, Большунов бегут в эстафете

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти пройдет мужская эстафета.

Лыжные гонки

Лахти, Финляндия

Мужчины

Эстафета 4x7,5 км

Начало – в 12:40 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2.

Старт-лист

1. Россия-1 (Алексей Червоткин, , ,

2. Норвегия (Пол Гульберг, Эмиль Иверсен, Шюр Рете, Симен Хегстад Крюгер)

3. Швейцария (Юнас Бауманн, , Джейсон Рюэш, Беда Клее)

4. Германия (Юнас Доблер, Янош Брюггер, Флориан Нотц, Фридрих Мох)

5. Финляндия (Пертту Хувяринен, Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен, Йони Мяки)

6. Швеция (Бьорн Сандстрем, Фредрик Андерссон, Йенс Бурман, Йонас Эрикссон)

11. Россия-2 (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов)