Татьяна Навка о митингах: «Сами нападают на полицию, устраивают беспорядки! ОМОН отбивается»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду поделилась мнением об оппозиционных митингах, которые проходили в России 23 января.

«Разве так ведут себя мирные митингующие, которые просто вышли погулять?

Сами нападают на полицию. Беспорядки устраивают! Интересно, почему задерживают?

Люди делают свою работу! А в них кидаются «мирные протестующие». Это по-человечески? Если бы это был ваш муж, сын? Которого закидали всем подручным!

Кто нападает? ОМОН отбивается, митингующие нападают!

А потом будут видео в сети, как мирного протестующего просто проходящего по улице задержали и избили? Бутылками кидаются! Послушайте звук! В них стеклянные бутылки кидают!

А вот эти самые провокаторы хотят сделать живую... Послушайте внимательно! Сами делайте выводы», – написала Навка.