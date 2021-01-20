Промес может перейти в «Спартак» из «Аякса» примерно за 12 млн евро. Переговоры близки к завершающей стадии

Полузащитник «Аякса» в скором времени может перейти в «Спартак».

29-летний хавбек, по информации Sport24.ru, сообщил партнерам по «Аяксу», что в скором времени может покинуть клуб.

Переговоры между «Аяксом» и «Спартаком» идут успешно и приближаются к завершающей стадии. Сумма трансфера – около 12 млн евро.

Промес уже выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за 18 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно найти здесь.

Кокорин уходит, и мы чуть смелее мечтаем о возвращении Промеса. Каким он запомнился в «Спартаке»?