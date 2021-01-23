Александр Большунов дисквалифицирован за поведение на финише эстафеты на Кубке мира в Лахти

Сборная России по лыжным гонкам дисквалифицирована после эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти из-за поведения на финише.

У Большунова – личная дисквалификация.

Бронзовая медаль перешла к второй команде России.

Большунов после финиша врезался в представителя Финляндии Йони Мяки. На последних метрах гонки он замахнулся на финна палкой.

Также наша делегация подала протест на действия финского лыжника на финише эстафеты. Он закрывал коридор перед Большуновым.

Большунов сбил финского лыжника после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. На последних метрах Александр замахнулся на соперника палкой