Левандовски забил 500-й гол за карьеру. Лишь у Роналду, Месси и Златана больше из действующих игроков

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски достиг отметки в 500 мячей за карьеру, забив «Шальке» в матче Бундеслиги (4:0).
Голы распределились следующим образом: «Знич Прушкув» – 21, «Лех» – 41, «Боруссия» Дортмунд – 103, «Бавария» – 272, сборная Польши – 63.
Из действующих футболистов лишь трое, помимо Левандовского, ранее преодолели отметку в 500 мячей: Криштиану Роналду, Лионель Месси и Златан Ибрагимович.
В текущем сезоне Левандовски забил 23 гола за 17 матчей чемпионата Германии. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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