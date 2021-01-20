Левандовски забил 500-й гол за карьеру. Лишь у Роналду, Месси и Златана больше из действующих игроков

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски достиг отметки в 500 мячей за карьеру, забив «Шальке» в матче Бундеслиги (4:0).

Голы распределились следующим образом: «Знич Прушкув» – 21, «Лех» – 41, Дортмунд – 103, – 272, сборная Польши – 63.

Из действующих футболистов лишь трое, помимо Левандовского, ранее преодолели отметку в 500 мячей: , и .

В текущем сезоне Левандовски забил 23 гола за 17 матчей чемпионата Германии. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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