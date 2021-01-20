«Арсенал» объявил об уходе Озила в «Фенербахче»

Полузащитник Месут Озил покинул .

Лондонский клуб объявил о переходе 32-летнего хавбека в .

В 2013 году трансфер немца из «Реала» обошелся «Арсеналу» в рекордные на тот момент для клуба 50 миллионов евро. 44 миллиона были выплачены сразу, еще шесть были предусмотрены в качестве бонусов.

В составе «канониров» Озил четыре раза выиграл Кубок Англии и один раз – Суперкубок страны. Проведя в «Арсенале» более 250 матчей, он отдал 71 голевой пас и забил 44 мяча.

С марта 2020 года Озил не играл и в этом сезоне не был включен в заявку команды на и Лигу Европы из-за конфликта с руководством после нежелания идти на снижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

В декабре 2019 года Озил обвинил Китай в гонениях на уйгуров, проживающих в стране, однако «Арсенал» не поддержал своего игрока и отстранился от его комментариев.

Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

Кажется, следующая остановка Озила – «Фенербахче». Клуб, за который болел Эрдоган

«Фенербахче» запустил сбор средств на переход Озила и надеется собрать 2 млн евро. Долг клуба – 520 млн